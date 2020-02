Kicillof le pidió a Alberto que Nación salde sus deudas con la Provincia

Tras haber acordado pagar de las arcas provinciales el bono BP21, el gobernador Axel Kicillof se reunió hoy por más de una hora y media con el presidente Alberto Fernández y le recordó las deudas que tiene Nación con la provincia de Buenos Aires.

Si bien desde ambas administraciones niegan tensión, el mandatario provincial dejó asentado el reclamo ante los medios, en la Casa Rosada. “El gobierno anterior dejó muchas deudas con la provincia de Buenos Aires. La verdad que la Provincia fue perjudicada siempre en términos relativos”, aseveró. Y hasta admitió que “incluso la Ciudad de Buenos Aires” fue perjudicada.

Así, Kicillof puso en pie de igualdad con su situación a la del distrito que gobierna el PRO, en manos de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Nación tiene varios puntos que acordar como el saneamiento del Riachuelo hasta el traspaso de las distribuidoras eléctricas.

El gobernador fue a la Casa Rosada donde se reunió con el Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Uno de los puntos que tocaron fueron las rispideces entre los ministros de seguridad de Nación y Provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni, respectivamente, cuya escalada fue creciendo en las últimas horas. A tal punto llegó la situación que el gobernador bonaerense se reunirá esta tarde con ambos para coordinar la seguridad en la Provincia y poner fin a los desacuerdos.

Pero la deuda de Nación con Provincia fue algo que eligió resaltar Kicillof cuando se retiraba de la Rosada, para encabezar una reunión de gabinete en La Plata. “Nosotros necesitamos que se cumpla con las deudas que tiene Nación con la Provincia de estos últimos 4 años. Estos últimos 4 años fueron muy perjudiciales para las cuentas de la provincia de Buenos Aires y todo eso sí, se lo planteé al presidente”, respondió Kicillof ante una pregunta de El Cronista.

En agosto de 2019, la ex gobernadora María Eugenia Vidal reclamó a Nación una deuda por $ 25 mil millones por el Fondo del Conurbano. En Provincia no respondieron aún si a este monto se refería Kicillof. El gobernador viene de denunciar los problemas de caja de la Provincia mientras negociaba postergar el pago del bono BP21 por u$s 250 millones. Finalmente, Kicillof decidió pagar con recursos provinciales, sin ayuda de Nación.

A todo esto, el reclamo del gobernador se hizo en momentos que el Ministerio de Economía de la Nación anunció que reperfilará el bono AF20 que vencía el jueves. “Al igual que con la deuda en dólares, se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa”, anunció.