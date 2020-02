Crecen las dudas en torno a la normalización de la deuda en pesos

Desde que asumió el nuevo gobierno, desde el Ministerio de Economía buscaron normalizar el mercado de deuda en pesos mientras se avanzaba en las negociaciones de la deuda en dólares. Los ruidos provenientes de la licitación para rollear el pago del bono dual siembra dudas sobre si dicho proceso podrá continuar hacia adelante. Desde el mercado insisten en que es fundamental que el gobierno logre mantener saludable el mercado de pesos para seguir avanzando en la deuda en dólares.

Los ruidos provenientes por el pago del bono dual, junto con la incertidumbre que sembró el pago de la deuda de provincia de buenos aires, sumado a la falta de avances y conversaciones con acreedores, hizo que el humor de inversores locales e internacionales cambie en pocas horas. El Gobierno debe hacer frente a un abultado vencimiento por el bono dual ($105.000 millones) y para ello lanzó una licitación de bonos en pesos para avanzar sobre la misma. Ante el intento fallido de la primera licitación, el Gobierno volvió a internarlo esta semana, quedando desierta la misma. Desde el mercado insisten en que el proceso de normalización de la curva podría sufrir un traspié tras este evento.

Paula Gándara, head de research de Adcap señaló que se debería presentar una estrategia más clara para los tenedores de la deuda en pesos.

“Sería importante que se den lineamientos más claros sobre cual es y cuál va a ser la estrategia con la deuda en pesos en forma global a partir de esto. Es fundamental mantener la estabilidad del mercado primario del mercado local para que el Gobierno puede renovar los compromisos de deuda de corto plazo en moneda local mientras avanza con la reestructuración de deuda en moneda dura”, señaló.

Mirá también Pesce: "Si emitíamos $ 100.000 millones para pagar, esos pesos iban a la brecha" El titular del Banco Central elogió la prudencia en cuanto a la emisión monetaria y dijo que responde a un aumento de la demanda de dinero. Además, vaticinó que la inflación de enero estará debajo del 3%.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, director de asset management de Argenfunds, remarca que si bien desde el Gobierno comunican que el reperfilamento del AF20 no afecta ni interrumpe en modo alguno, la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos, hoy puede ser puesto en duda.

"Si efectivamente se busca normalizar la curva de pesos, se deberán respetar todos los pagos de instrumentos en moneda local, independientemente de que el Gobierno logre rollearnos o no, sobre todo debe respetar los pagos de instrumentos de corto plazo, como las Lecap , Lecer y Lebad. No cumplir con estos pagos con la misma excusa de que no se acompañó en un determinado canje o licitación, le daría la estocada final a los instrumentos en pesos", sentenció.

Con una vision similar, Juan José Vazquez, head de research de Cohen tambien puso en duda el futuro de la normalización de la curva dado el ruido generado por el pago del bono Dual.

"Es difícil pensar que si pagas en forma discrecional según el instrumento, puedas seguir normalizando la curva. En otras palabras, la curva la normalizas cumpliendo tu palabra y es por eso que si quieren mantener ese objetivo deberían pagar”, afirmó Vazquez.

¿Conviene un cambio de estrategia?

El gobierno ha buscado recientemente ir generando ofertas para los bonos que vencían recientemente. Lo hizo con cada una de las Lecap que vencían repitió la estrategia con el bono dual. Sin embargo, desde el mercado ven que esta estrategia puede ser perjudicial para los activos locales y para el propio gobierno, en medio del proceso de reestructuración de la deuda.

Justamente, tras el intento fallido de la licitación de bonos para proceder con el rolleo del bono dual, desde un banco local señalaron que el hecho de que el Gobierno avance en un proceso de negociación vencimiento por vencimiento va a generar volatilidad en el mercado.

“Creemos que sería más conveniente que el Gobierno encare una negociación global de todos los pesos que tengan vencimiento de acá a junio y ya no ir a negociar vencimiento por vencimiento. Es difícil rearmar la curva de pesos de esta manera ya que se va a tener que negociar todas las semanas un papel nuevo y ese proceso puede ser complicado básicamente porque la incertidumbre de pago (o no pago) va a generar mayor volatilidad en los activos. De esta manera, el proceso de normalización de la curva debería mutar desde negociaciones puntuales por vencimiento a algo más general y global”, comentaron.

Mirando las paridades de los bonos

Si bien el Gobierno anuncio recientemente que planea postergar los pagos de capital al 30 de septiembre para personas jurídicas y para aquellas que compraron el bono luego del 20 de diciembre, pagando intereses junto con el pago total a personas humanas que compraron el bono antes del 20 de diciembre, la duda surge sobre el futuro de los demás bonos tras este evento de volatilidad y crediticio sobre el bono dual. Distintos analistas señalan que es esperable que los bonos más perjudicados por el intento fallido de rollear el vencimiento del bono dual con nuevos instrumentos sean los que están por vencer en las próximas semanas.

“El bono dual (AF20) y el bono Cer a 2020, (A2M2) podrían ser lo que más sufran en el corto plazo debido al fracaso de los intentos por "rollear" el pago del AF20. El bono dual cerró ayer a una paridad del 83%, muy por encima de las paridades observadas en el Boncer 2020, TC20 (73%), el Bopomo, TJ20 (65%) y Boncer 2021, TC21 (72%), que de alguna manera vienen mostrando escepticismo en relación a un pago en las condiciones originalmente planteadas”, afirmaron desde Delphos.

En cuanto a la paridad del Dual y del resto de los bonos en moneda local, desde la consultora agregaron que la zona de 60% de paridad podría implicar un repefilamiento compulsivo en condiciones poco favorables.

“Este contexto habrá que reaccionar con mesura al fracaso de la licitación de ayer en lo referido a los bonos más largos. La parte más corta (AF20 y A2M2) seguramente se mueva a paridades similares al resto, siendo los más afectados. El foco de la atención seguramente estará puesto en el intento de poner en "cuarentena" al AF20, intentando preservar el resto de la curva en Pesos.”, explicaron.