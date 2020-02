Cuadernos K: anulan el pedido de prisión preventiva contra Cristina

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el pedido de prisión preventiva de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de los "Cuadernos K" por supuestas irregularidades en la obra pública durante su gestión. La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el pedido de detención que había hecho el fallecido juez Claudio Bonadio, por considerar a la presidenta del Senado como jefa de una asociación ilícita.

Con la caída de esta orden, ya no pesan pedidos de detención sobre la vicepresidenta, que por estas horas se encuentra de viaje en Cuba. Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de esas características contra la ex presidenta, como peligro de fuga o entorpecimiento. Antes de la causa "cuadernos", habían caído la órdenes de detención en su contra en la investigación por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán y la cartelizacón de la obra pública.