FT: con el coronavirus, Xi Jinping enfrenta el momento Chernobil de China

A lo largo de la historia china, se creyó que el reino de una línea imperial seguía un patrón conocido como ciclo dinástico. Un líder fuerte y unificador crea un imperio que se levantará, florecerá pero finalmente caerá, perderá el "mandato celestial" y será derrocado por la siguiente dinastía.

De manera similar al "derecho divino de los reyes" de Europa, el mandato celestial difería en que no otorgaba incondicionalmente al emperador el derecho a gobernar el Imperio Celestial. Mientras ocupaba el trono del dragón, el "hijo del cielo" tenía un poder total sobre sus súbditos. Pero no tenía que ser de nacimiento noble y podía perder su mandato celestial por ser indigno, injusto o simplemente incompetente. El derecho del pueblo a rebelarse estaba implícitamente garantizado si los cielos se veían disgustados. Los desastres naturales, la hambruna, la peste, la invasión e incluso la rebelión armada se consideraban signos de que el mandato celestial ya no existía.

Después de que el poderoso emperador campesino Mao Zedong ganara una guerra civil en 1949, el partido comunista chino intentó disipar esas creencias por considerarlas una superstición no científica. Desde que tomó el poder en 2012, el presidente Xi Jinping fomenta el renacimiento de algunas tradiciones y creencias antiguas.

Pero deliberadamente evita mencionar el ciclo dinástico y el mandato celestial, especialmente porque el año pasado se acumularon los tradicionales presagios.

La guerra comercial con el mayor socio comercial de China, la abierta rebelión en la antigua colonia británica de Hong Kong y la escasez de carne de cerdo causada por la peste porcina africana tradicionalmente serían considerados malos augurios, presagios de que el fin de la dinastía está cerca. Pero cada uno de ellos palidece frente a la pandemia de coronavirus que comenzó a fines de 2019 en la ciudad china de Wuhan.

En un giro de la historia, Wuhan fue donde se hicieron los primeros disparos de la revolución de 1911 que derrocó al último emperador de la dinastía Qing. Hoy es la fuente de una terrible plaga que ya se extendió por todo China, y por todo el mundo.

El hecho de que el sistema autoritario de China sea particularmente deficiente para hacer frente a las emergencias de salud pública hace que esto sea mucho más significativo que cualquier otro desafío al que se haya enfrentado Xi hasta ahora.

Si se puede contener el virus en las próximas semanas, Xi podría salir relativamente ileso tras culpar a los funcionarios provinciales por la crisis. Pero si el virus resiste, éste podría ser el momento Chernobil de China, cuando las mentiras y los absurdos de la autocracia queden expuestos para que todos lo vean.

La censura oficial ya tiene dificultades para controlar la avalancha de burlas e indignación online por los primeros intentos de tapar la enfermedad. Uno de los primeros blancos fue el alto funcionario de salud enviado desde Beijing a Wuhan para asegurar públicamente a las masas que el virus era "evitable y controlable". Él mismo contrajo el virus y se ha convertido en un símbolo de la incompetencia y deshonestidad del gobierno.

Hubo académicos e intelectuales que arriesgan a ser detenidos por criticar el comportamiento del Partido Comunista. Algunos se refirieron explícitamente al mandato celestial y señalaron numerosos ejemplos de decadencia dinástica en su última etapa. Pero el momento decisivo de esta crisis -que pasó de ser un serio desafío a un problema existencial para el partido- fue la muerte la semana pasada del oftalmólogo wuhano de 33 años llamado Li Wenliang que tempranamente había dado la alarma en grupos de chat online con sus compañeros de la escuela de medicina.

Cuando Li contrajo él mismo la enfermedad, los chinos comunes se indignaron. Incluso el Tribunal Supremo Popular de Beijing reprendió a la policía que había "convocado" a Li para que prometiera ya no difundir "rumores" y elogió a los médicos que dieron la alarma. Pero cuando Li murió la semana pasada, la respuesta fue explosiva.

La historia de Li es poderosa en parte porque encaja perfectamente en otro antiguo arquetipo de la historia china. El incorruptible erudito confuciano que dice la verdad al emperador pero es perseguido, y finalmente muere por su honestidad, ocupa un lugar especial en la tradición erudita de China.

