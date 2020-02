FT: la economía de EE.UU. se expande, pero con grandes contrastes

Tal como insiste el presidente Donald Trump a los votantes, la economía estadounidense es sólida. La tasa de desempleo está en niveles mínimos históricos. Los salarios subieron un poco en el extremo inferior del mercado laboral. La bolsa de valores de EE.UU. se mantiene cerca de sus picos récord.

Sin embargo, existe otra realidad que intentarán aprovechar los candidatos demócratas en las primarias de New Hampshire que se realizan hoy, y en el Supermartes del próximo mes de marzo. Las oportunidades para muchos estadounidenses —especialmente los más jóvenes, los empleados de mediana calificación, los trabajadores de la economía colaborativa y las minorías— se erosionaron en las últimas dos décadas por la globalización, la disrupción tecnológica en los empleos y la economía de las superestrellas que recompensa a los mejores mucho más que al resto. Este discurso ayuda al candidato progresista Bernie Sanders y, en menor medida, a Elizabeth Warren.

Ambas versiones son ciertas, no sólo en EE.UU., sino en muchas otras economías desarrolladas. Un nuevo informe del Instituto McKinsey Global que estudia el crecimiento en los países de la OCDE desde el año 2000 revela que las oportunidades laborales crecieron en todas partes: hoy tienen empleo 45 millones de personas más que en el año 2000 en los 22 países relevados. "Los países ricos han creado muchos empleos, y eso debería celebrarse", dice el director de McKinsey y coautor del informe, James Manyika. Cita los estímulos de bancos centrales, la creciente demanda de servicios, el aumento del empleo en el sector público y una amplia recuperación como factores clave en ese crecimiento del empleo.

De hecho, ésta es la tendencia que Trump aprovecha con tan buenos resultados. Lo hizo en su discurso sobre el Estado de la Unión y durante su aparición en el Foro Económico Mundial en Davos. Presenta el clásico argumento a favor de la economía de la oferta: que las tasas de interés bajas, los recortes fiscales y la desregulación impulsaron a las empresas, las cuales a su vez crearon más empleo. Por supuesto, él no admite que la recuperación de la crisis financiera de 2008 no comenzó con él. Pero tiene a su favor los titulares que hablan del mayor crecimiento y menor desempleo, cifras que son fáciles de comunicar a los votantes.

Pero este argumento funciona sólo a nivel nacional. Si se desglosan los datos por individuos y familias, las números son mucho menos favorables. Los mayores costos de la vivienda, de la educación y, en cierta medida, de la salud consumen entre 54% y 107% del ingreso de las familias, no sólo en EE.UU., sino también en Australia, Francia y Reino Unido, según el informe de McKinsey

Las protecciones laborales son menores y el aporte jubilatorio es mayor. El ahorro (en especial entre los jóvenes) disminuyó. Aumentó el tiempo que se viaja diariamente hacia los buenos trabajos, que se concentran en unas pocas zonas de EE.UU. Los trabajos por contrato crecieron y el empleo a full-time con beneficios ha disminuido.

En medio de estos cambios, los gobiernos hacen cada vez menos para mitigar las consecuencias negativas de todos estos cambios que afectan a la gente.

Es cierto que debido al aumento de los salarios en los mercados emergentes, incluyendo China, es más difícil para las compañías estadounidenses y europeas recortar sus costos de mano de obra mediante el traslado de empleo al extranjero. Mientras tanto, si bien los precios de muchos bienes y servicios bajaron, los costos de las cosas que realmente importan —vivienda, salud, estudios universitarios de los hijos— siguen subiendo abruptamente. Todo esto lleva a que la gente tenga que soportar una carga mucho mayor. En resumen, tenemos que valernos por nosotros mismos y no es agradable.

Por eso creo que los parámetros tradicionales, como la tasa de desempleo, no reflejan lo que realmente ocurre en la vida real. Es el caso de EE.UU., donde la inflación en educación, en particular, es elevadísima. No es de extrañar que los candidatos demócratas más progresistas aprovechen la idea de la condonación de la deuda estudiantil y la educación universitaria gratuita.

Los jóvenes estadounidenses están en apuros, y no sólo como trabajadores y ahorristas: están más endeudados que los mayores de 40 años, según Manyika. Es un cambio histórico. También decepcionan como consumidores. Al tener que pagar un promedio de u$s 29.000 por persona en préstamos estudiantiles, les queda poco dinero para comprar una vivienda y llenarla de cosas. La Reserva Federal mencionó ese dato como una amenaza a largo plazo para el crecimiento económico general.

Todo esto representa una oportunidad para un candidato demócrata moderado como Pete Buttigieg o Michael Bloomberg, que pueden reconocer ambos lados del panorama económico. Mientras Trump se enfoca sólo en el crecimiento, Sanders y, en menor grado, Warren, hacen hincapié principalmente en los aspectos negativos.

Pero la verdad está llena de matices, algo que no siempre es lo más fácil de comunicar en la campaña electoral.

El crecimiento es importante, pero también lo es la porción de los ingresos que la gente debe gastar para vivir cerca de los buenos empleos, mantenerse sanos y pagar la educación que garantizará que ellos y sus hijos tengan una oportunidad.

Ésa es la realidad completa de una economía donde los trabajadores tienen que valerse por sí mismos. Los votantes deberían considerar seriamente cualquier candidato presidencial que pueda explicarla, y, sobre todo, resolverla.