Los "presos políticos" y la pulseada Berni-Frederic reaviva la interna todista

En Roma, hace apenas diez días, Alberto Fernández se jactaba ante parte de la delegación de la cohesión que estaba logrando el Frente de Todos en su desembarco al Gobierno. "Con Cristina (Fernández de Kirchner) y Sergio (Massa) estamos trabajando en conjunto. Hay algunos elementos del Frente Renovador nomás que falta que se terminen de alinear", era la promesa del mandatario que sigue de cerca los nombramientos para buscar un equilibrio todista.

Sin embargo, ayer, se reavivaron dos fuegos internos que ya habían ardido en los albores mismos su gestión: el debate más que semántico por los "presos políticos" y la pulseada en Seguridad entre la ministra nacional Sabina Frederic y el provincial Sergio Berni.

Por la mañana, en radio Continental, el propio Fernández sentó posición en ambos temas para diseminar sobre su administración. "Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", reprochó, primero, el mandatario. Y completó, luego de recordar que él visitó en 2016 a la dirigente jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala: "Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia".

El nuevo mensaje de unidad no sólo fue a la dirigencia todista sino, incluso, a propios ministros que opinan más en sintonía con el kirchnerismo, como 24 horas antes el gobernador Axel Kicillof. El Presidente prefiere referirse a "detenciones arbitrarias", tal como lo repitió durante la campaña.

Esta polémica no es nueva: el 16 de enero fue el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la Vicepresidenta, quien retomó el concepto tras una reunión de Alberto Fernández con organismos de Derechos Humanos. El ex titular de la AFI auguró antes de jurar en el Congreso: "Ojalá lleguemos a Navidad sin presos políticos".

"No necesariamente pensamos igual, pero nada se ha convertido en tema de conflicto", puso paños fríos el Jefe de Estado por una Cristina Kirchner que, juran en el Patria, está desconectada en Cuba. La reclamada quita del FMI desde La Habana forma parte del mismo paquete. El problema para un Alberto Fernández post-gira europea en la que volvió fortalecido, es cómo la dicotomía puede leerse en el exterior, en plena reestructuración de la deuda pública.

La pulseada semántica no fue la única que regresó. Después de un cruce veraniego por las pistolas Taser, con una explosiva carta, Berni le reclamó a su equivalente nacional que le entregue el control de las fuerzas federales en la provincia (se calculan unos 6.500 efectivos) o, en su defecto, los retire de suelo bonaerense.

Berni aprovechó la jornada para dejar un sugestivo mensaje en sus redes sociales:

Les deseo a todos muy buena semana ! pic.twitter.com/FCqNioIO3I — Sergio Berni (@SergioBerniArg) February 10, 2020

Sin ánimos de responderle, lamentando que la polémica permitiría la reaparición de Patricia Bullrich, luego del segundo respaldo público del Presidente, en la oficina de Frederic se limitaron a desestimar la carta por la falta de la firma de Kicillof, que como gobernador es quien debería realizar el pedido. En La Plata sostuvieron que no la rubricarían y remarcaban que ambos mandatarios ayer habían "intercambiado mensajes", si bien en la Rosada lo negaban.

"Estamos más firmes que Martín Miguel de Güemes en la campaña del Norte", repetían ayer en el ministerio bonaerense, con metáfora histórico militar acorde al personaje, para contrarrestar las versiones de cualquier salida anticipada. Y minimizaban el cruce: "Con la ministra hay muchas coincidencias estratégicas y algunas diferencias tácticas".

Mientras hay quienes creen ver una actitud de despecho de Berni (el ex secretario cristinista quería regresar a la silla que ocupa Frederic), en su cartera lo analizan como una plantada de bandera para negociar. "Es un avance plantear las diferencias para luego ponerse de acuerdo", planteaban en la trinchera del coronel retirado. El jueves, en Tucumán, Frederic espera a todos los ministros de Seguridad provinciales para la firma de acuerdos provinciales. Berni está invitado. Y avisó que irá.