Evo Morales viajó a Cuba por motivos médicos

Evo Morales, posible candidato a senador en las elecciones bolivianas del 3 de mayo, voló a Cuba en un viaje no programado para someterse a un tratamiento médico, pero volverá este fin de semana según informó su vocero.

Es la segunda vez que Morales viaja a Cuba por motivos médicos. En diciembre pasado, Evo también había hecho escala en Cuba antes de abandonar México para instalarse en la Argentina en calidad de asilado.

Su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) lidera las encuestas frente a una oposición dividida, pero sin el margen suficiente para evitar una segunda vuelta. Ocho partidos y alianzas forman una oposición fragmentada contra el MAS, que tiene como candidato a presidente al exministro de Economía Luis Arce

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia informó el domingo que mantiene en observación las candidaturas del ex presidente Morales a senador, de Arce y del excanciller Diego Pary para las próximas las elecciones, por incumplir una serie de requisitos en la inscripción. Morales no presentó el certificado de nacimiento original, un número de móvil de contacto y el certificado original y actualizado de antecedentes penales. Por su parte, Arce está en observación también por no haber presentado el certificado de antecedentes penales.

Los candidatos observados tienen hasta el miércoles a las 18.30 (hora de Bolivia) para entregar la información que falta.

Si bien no tiene condena, sobre Morales pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana por los cargos de sedición y terrorismo, delitos de los que se lo acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones del 20 de octubre en el país.