Pese a los controles, ingresarían más bienes importados

Cuando estén disponibles los datos de comercio exterior correspondientes a 2019, el volumen de bienes importados en el país se ubicará entre los más bajos del mundo, en términos de PBI. Esto se da en un contexto de recesión, que mantiene "artificialmente bajas" las importaciones.

La participación de insumos, partes y piezas de origen externo en el total de bienes importados y la expectativa de cierta recuperación, hace previsible un crecimiento de los bienes importaciones en un futuro cercano.

Así lo asegura la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) en un informe, tras preguntarse si las importaciones son un problema. "Las importaciones no pueden sino crecer" dijo, partiendo de que sus niveles actuales son bajos en el país y se usan en gran parte para la producción.

Con una estimación de u$s 49.125 millones en 2019, frente a los u$s 74.002 millones de 2013, el dato del último año es "el menor en 10 años". Tras una velada crítica a la política de administración del comercio (licencias no automáticas), la CIRA recordó que cerca del "80% del total de importaciones se usa en procesos productivos". Y agregó: "Argentina ha venido siendo uno de los países con menor incidencia de las importaciones en su PBI en todo el mundo", un 16,4% en 2018.