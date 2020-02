San Pablo bajo el agua: las pérdidas por la lluvia llegarán a u$s 25 millones

La ciudad de San Pablo registró entre ayer y esta mañana el segundo mayor volumen de lluvia en 24 horas del mes de febrero en los últimos 77 años, reportó el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).

Considerando todos los meses del año, el volumen fue el octavo más alto acumulado en la historia y según calculó la Federación de Comercio del Estado de San Pablo (Fecomercio-SP), representará un impacto negativo de u$s 25 millones, o un 0,4% de las ventas de un mes común.

La estimación considera a sectores sensibles a la denominada "compra por impulso", citó Valor, lo que abarca las ventas de supermercados, joyerías, moda, decoración y artículos deportivos.

Ante semejante lluvia, "la persona que va a comprar un electrodoméstico, simplemente posterga, entonces eso puede ser reasignado. Para esos sectores sensibles, la compra no es hecha, no es recompensada y es una compra perdida. Muchos comerciantes prefieren no abrir el local, el empleado no llega, y el volumen de clientes se reduce", explicó el economista Guilherme Dietze de Fecomercio-SP.

La medición récord de precipitaciones hasta ahora había sido el 2 de febrero de 1983, cuando llovieron 121,8 mm.

Según Inmet, el volumen de precipitaciones de los diez primeros días de febrero asciende a 299,6 mm, superando la medida común para esta época del año, de 249,7 mm, indicó Folha de S.Paulo. En las regiones central, meridional y oriental de San Pablo, el volumen variaba entre 70 y 100 mm.

A fin de enero, el presidente Jair Bolsonaro anunció el envío de u$s 206 millones para la reparación de tres estados devastados por las lluvias torrenciales -Espíritu Santo, Rio de Janeiro y Minas Gerais- que comenzaron en la última semana de enero, dejando decenas de muertos y más de 50.000 desplazados.

Las fuertes precipitaciones han asolado el sureste de Brasil coincidiendo con la inversión más baja en materia de prevención de desastres de los últimos once años.