60 días: logros y desafíos para el Gobierno

Se cumplen hoy 60 días del inicio del gobierno de Alberto Fernández (AF). En tren de ser muy breve, y resumir entonces lo actuado hasta aquí, destacaría los siguientes logros:

1) Disposición a tomar medidas fuertes (empezando por la sanción de la Ley de Emergencia);

2) Mostrar responsabilidad fiscal asumiendo costos políticos (suspensión de la aplicación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, suba de retenciones a las exportaciones, etc.);

3) Aplicación de medidas redistributivas (parte del ajuste fiscal generado, intentando redistribuir beneficios hacia los sectores sociales más vulnerables);

4) Reconstrucción del mercado de Letras del Tesoro en pesos, que había quedado muy dañado tras el reperfilamiento dispuesto por la gestión de Mauricio Macri post-PASO de agosto de 2019;

5) Buen apoyo político internacional (resultado de la reciente gira europea del Presidente ) de cara a la etapa clave de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También mencionaría algunas acciones o inacciones con resultados negativos. Entre ellas:

1) Mucha demora en el proceso de restructuración con bonistas externos. Se esperaba que se aprovecharan mejor los meses de noviembre, diciembre y enero, para rondas exhaustivas con bonistas y FMI, designación de abogados y asesores, etc., proceso que recién está comenzando.

2) Demora en el proceso de definición de recuperación salarial. Es esencial para definir el sendero de inflación. Debería lograrse una recuperación gradual de lo perdido en estos años (por ejemplo 3% y no 15% en 2020), pero ya el sindicato de Camioneros logró un aumento porcentual sustancial (25,5%), y los docentes de la provincia de Buenos Aires se encaminan en la misma dirección.

3) La fallida negociación del gobernador Axel Kiciloff por deuda de la provincia de Buenos Aires.

4) El fallido intento de canje del bono dual (AF20).

¿Se paga el bono AF20?

Un buen resultado de la licitación de hoy de bonos (pensados para que bonistas de AF20 renueven), derrumbaría las probabilidades de canje compulsivo del bono. Pero una mala licitación….aún no se sabe. Sería muy negativo si se optara por un canje compulsivo, destruyendo lo que se estaba reconstruyendo bien (curva de pesos). He escuchado argumentar que "una cosa son las Letras, que se respetarían", y otra los "bonos en pesos", que podrían reperfilarse. Sería desafortunado si se avanza en esta dirección.

¿Y el canje externo?

La mesa está servida para un buen arreglo, eficaz para todas las partes y de rápida concreción. Veamos sucintamente por qué razones:

a) Bonistas: puede inferirse que la mayoría de los van a votar el canje, han comprado sus bonos en torno a u$s 95 por cada u$s 100 nominales. Que luego han visto caer a los mismos a la zona de u$s 35/40, para recuperarse a la zona de u$s 45/50. Si lograran salir o valuar sus bonos a u$s 60/65, se darían por satisfechos (implicaría una fuerte pérdida para alegría de muchos, pero mucho menor a una situación de intento de canje muy agresivo que desembocara probablemente en un default).

b) Argentina: una propuesta que , por ejemplo estirara unos 7 años promedio los plazos, que bajara significativamente cupones, con muy escasos pagos (incluso nulos) en los primeros 2 años, es posible de armar, con quita implícita en Valor Presente Neto del orden del 33%. Que justamente, llevaría los precios hacia la zona de u$s 60/65. Argentina lograría lo que necesita y desea. El ratio Deuda (con bonistas más organismos internacionales) a PIB, podría pasar del 43% a fin de 2020, a un 36% hacia 2030.

c) Fondo Monetario Internacional: un canje exitoso para bonistas y el país, le permitiría estirar a varios años las acreencias con Argentina, con una probabilidad alta (no certeza), de que finalmente la deuda con el FMI se iría pagando con emisiones en el mercado internacional, cuando se pudiese retornar a los mercados normalmente.

El "Plan Integral"

No se requeriría un gran plan, detallado, para arreglar con bonistas y FMI, pero sí, compromiso con pautas claras que permitan vislumbrar un sendero de viabilidad económica, fiscal, política y social.

Con las medidas ya tomadas, y con ciertas pocas definiciones centrales, considero sería suficiente. Estas definiciones deberían ser:

a) Recuperación gradual del salario real (por ejemplo de 3% por año), para que no vuelva a atrasarse el dólar.

b) En base a lo anterior, un esquema de baja sostenida de subas nominales, para que la inflación en 2020 fuera del orden del 30%, y bajara hasta el famoso dígito anual en pocos años.

c) Reactivación inicial en base a la leve mejora salarial real y la reactivación del crédito, posible de hacer en las presentes circunstancias.

d) Con PIB creciendo al 2,5% promedio anual (en un primer momento de reactivación, más alto), con ingresos fiscales creciendo como PIB, y gastos primarios como inflación (bien podría ser menos), se lograría un superávit primario del 2% anual hacia finales de este mandato de Alberto Fernández, suficiente para poder pasar exitosamente el test de "sustentabilidad de deuda" que FMI y privados habrán de hacer.

e) Compromiso de ir tomando medidas desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso, según corresponda, para buscar mejorar la productividad de la economía argentina, que se encuentra en niveles muy bajos, lo cual frustraría cualquier intento sólido de mejorar la calidad de vida de los argentinos (tanto los de bajos como los de medianos recursos), y comprometería la "sustentabilidad" política y social de mediano y largo plazo.

En síntesis, futbolísticamente, diría que el primer tiempo (de 60 días), terminó con 3 a 2 a favor del Gobierno (vs el equipo de "las adversidades"), aunque luego de ir ganando 2 a 0. El partido no está definido, pero las chances de ganarlo lucen alentadoras. Esperemos que así sea.