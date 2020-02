Solá respaldó a Santiago Cafiero: "No diría que en la Argentina hay presos políticos"

La polémica desatada dentro del Gobierno en torno a si existen o no "presos políticos" en la Argentina sumó un nuevo capítulo, este sábado, cuando el canciller Felipe Solá respaldó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su entredicho con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

"No diría que hay presos políticos. Hay presos que la justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligadas a figuras que tienen relieve político, lo cual no quiere decir que los haya", señaló en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, el ministro añadió: "Porque preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia".

El ida y vuelta en la Casa Rosada comenzó luego de que Cafiero asegurara que en la Argentina hay "detenciones arbitrarias" -en sintonía con los dichos de Alberto Fernández- lo que generó el rechazo por parte de Gómez Alcorta, ex abogada de Milagro Sala.

"Cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerla por cuestiones políticas, eso es un preso político", afirmó la ministra.

Y agregó: "No tengo ninguna duda que Milagro Sala es una presa política. Sucede que no existe en ningún lado, ni en el Código Penal, la definición de qué es un preso político. En cada época hay quienes entienden que es una cosa y otros que entienden otra. En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales y nadie dudó en llamarlos presos políticos. Y efectivamente, en los últimos 5, 6 o 7 años, en toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos”.

Antes, Cafiero había asegurado: “Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas”.

En el cierre de la charla, Solá aseveró: "Mete ruido, llama a una controversia que se hace pública, pero no es malo que de vez en cuando haya debates al interior del gobierno sobre algún tema".