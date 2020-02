El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Todos los caminos conducen a la deuda . Varios fueron los frentes abiertos de esta semana, pero siempre relacionados a este tema. Lógicamente, y después de la presentación oficial del cronograma a seguir en el camino de la reestructuración, el análisis se centrará en cómo se va avanzando en cada uno de estos puntos.

Kicillof cede y paga el 100%

Volviendo a la Provincia de Buenos Aires, y al no conseguir el 75% de aprobación necesaria para la postergación del pago del BP21, el gobierno de Kicillof debió finalmente anunciar que cumpliría con el compromiso inicial para evitar la caída en default. Así lo confirmó en conferencia de prensa el Gobernador, quien también recalcó el uso de recursos propios -y sin contar con la asistencia de la Nación- para hacer frente al vencimiento.

Además, abrieron la agenda oficial dando inicio al proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia, para el cual los próximos días se daría a conocer el cronograma con los pasos a seguir –siempre en sintonía con el calendario a nivel nacional-. Acá, igualmente vale decir que la incertidumbre y los ruidos generados (por las idas y vueltas con los fondos del exterior) no ayudan para nada en las futuras negociaciones.

De hecho, el anunció llegó tras varias semanas de negociaciones con los bonistas en las cuales las expectativas en este sentido no dejaron de pesar sobre los precios no solo de los sub soberanos, sino del mercado de deuda en su totalidad. Por lo que una vez definido el escenario, los bonos provinciales reflejaron en el balance semanal mayoría de subas de ente 5% y 10% en promedio, donde destacamos el PBJ21 y el BP21 en 18% y 6%, respectivamente.

La curva de soberanos se recupera tras reunión de Guzmán y el FMI

El cronograma oficial va marcando el ritmo de la reestructuración, y por ende los movimientos del mercado que miraron con atención el encuentro entre Guzmán y Georgieva, y el apoyo que fue consiguiendo Fernández a la par en su gira europea. Esto, recordemos, después de que el Senado aprobara finalmente la Ley de Sostenibilidad de la Deuda.

La lectura del encuentro fue sin dudas positiva y dio lugar a hablar de los primeros lineamientos principales del acuerdo con el organismo. Dentro de los cuales podría incluirse una postergación de los vencimientos por 3/4 años de la deuda privada sin pagar intereses durante ese periodo de gracia, y entre los cuales se rumoreó una quita del VPN del 15%. Además, se habló de un acuerdo de pago a diez años con el FMI en el marco de un fuerte compromiso fiscal y sin contar con dinero del Fondo.

En este marco, los bonos en dólares se recuperaron con subas semanales de entre 4/7% en la semana con un Riesgo País que cayó en unas 170 unidades y logró perforar los 2.000 puntos. Mientras que el rango de paridades pasó del 43/45% la semana pasada a niveles del 47/50% este viernes, con un diferencial por legislación que se mantiene en torno a los 500 puntos.

De todas formas y hasta no haya definiciones oficiales, la sensibilidad se mantiene alta, donde señales más claras podrían llegar recién el próximo miércoles con la participación de Guzmán en el Congreso en donde se espera que exponga sobre la negociación de la deuda externa. Y a partir de entonces restará esperar a marzo, que según marca la agenda oficial, llegarían las primeras definiciones.

Un mal canje y nueva licitación del Gobierno

Dentro de la renta fija en pesos, no hay dudas de que el resultado del canje del AF20 no fue bueno para el Gobierno que logró sumar apenas un 10% de la aceptación total. A partir de entonces, y entendiendo que se buscará evitar el re perfilamiento de este vencimiento se anunció una nueva licitación para este lunes con la reapertura de tres bonos (CER, Badlar y Dollar Linked) a agosto del 2021.

Esto, después de las declaraciones de Fernández desde Francia donde aseguró que la Nación no seguiría los pasos de Kicillof, buscando ganar poder frente a las futuras negociaciones y reflejando que la posibilidad del pago total es casi nula. Dejando en claro también la cautela con la que busca enfrentar los pagos en pesos, paro los cuales remarcó que no va a emitir. Por el momento, los bonos en pesos reflejaron cierta selectividad en la semana con subas de hasta el 5%, y bajas de no más del 6%.

Negocios bajos y un mayorista que continúa avanzando

Por otro lado, y ya dentro del mercado cambiario, las últimas ruedas se caracterizaron por un bajo volumen de negocios de apenas u$s 200 millones en promedio, con algunas ventas del Central (por un total de u$s 73 millones) para posicionar al mayorista en $ 60.78 tras casi dos semanas de subas consecutivas.

Mientras tanto, las reservas registraron una baja de u$s 250 millones para ubicarse cerca de los 44.664 millones.

Las brechas, en tanto, cerraron en niveles del 39% y 36%. Para tener como referencia, estas se ubicaban en máximos el viernes pasado en la zona de 41% y 39% respectivamente.

Agenda macro: recaudación e industria

En cuanto a datos, la semana nos dejó los números de lo recaudado durante el primer mes del año.

Según los datos del AFIP, el ingreso tributario reflejó un monto de $ 527.284 millones, lo que representa una suba interanual del 44.9% (todavía muy por debajo de la inflación anual). Cabe destacar que el aumento estuvo muy por debajo del 58.2% y 53.9% registrados en los meses anteriores, esto en medio del difícil contexto económico recesivo y el deterioro del mercado laboral.

Por otro lado, el Indec difundió el índice de producción industrial manufacturero que registró en diciembre una suba interanual de 1.2%. Si bien el dato fue positivo para la industria manufacturera, no fue suficiente para revertir las importantes bajas acumuladas a lo largo del 2019, por lo que suma en el año un descenso de 6.4%.

China reacciona y los mercados se recuperan

En el frente externo, los mercados dejan atrás la fuerte corrección que vimos durante la semana pasada a raíz de las preocupaciones en torno al virus que mantiene en vilo a todo el mundo. De hecho, los últimos días parecieron haber transcurrido con algo más de optimismo a medida que China va tomando control de la situación y trae calma a los mercados que cerraron la semana con mayoría de subas.

Los esfuerzos del país para dar liquidez a un mercado, que fue fuertemente golpeado, y ayudar a reactivar la economía fueron clave para mejorar en parte la confianza a nivel global, dando lugar a un aumento en la probabilidad de que el Banco Central haga efectivo un recorte en su tasa durante la próxima reunión de política monetaria a finales de este mes. Además de la promesa de reducir los aranceles de varios productos americanos a partir del 14 de febrero –lo que implica una baja del 10% al 5%, o del 5% al 2.5%-.

En este contexto, y si bien la volatilidad no fue menor, Wall Street logró cerrar la semana con subas de entre 3% y 4%. Tendencia que no se repitió en China, donde si bien el Shanghai Composite acumuló una caída del 3%.

La cautela se mantiene igualmente en el mercado de deuda, con rendimientos que apenas subieron en la semana. La tasa de los bonos del Tesoro americano a diez años aumentó 8pbs y gira en torno al 1.59% anual, pero aún lejos de los niveles de principio de año. En cuanto a los bonos europeos, estos aumentaron 4 pbs en promedio.

El dato de la semana: empleo USA

Mientras tanto, la atención estuvo puesta también en los últimos datos económicos de la agenda norteamericana que resultaron ser mejores a lo esperado.

Por un lado, el ISM reflejó una mejora en el sector de servicios de USA en enero con el índice marcando el nivel más alto desde agosto del año pasado, lo que sugiere que la economía podría mantener el crecimiento moderado aun con un gasto al consumidor algo menor.

Por otro lado, y dentro de los datos más relevantes quizás, USA comenzó el 2020 incorporando 225.000 nuevos empleos, por encima de los niveles de 2018 (223.000), y aumentando la participación en el mercado laboral–provocando una leve suba de 1pb de la tasa de desempleo-.

Lo que vendrá

Para la próxima semana el mercado local vuelve a enfocarse totalmente en el camino hacia la restructuración a nivel nacional, ya sin el ruido de la deuda de la Provincia de Buenos Aires.

Donde, en relación a la deuda externa, se esperan mayores definiciones por parte de Guzmán en el Congreso el próximo miércoles a medida que el Gobierno se prepara para recibir la misión del FMI, las cuales no llegaban desde la interrupción del acuerdo Stand By que mantenía Argentina con el Organismo.

Ahora bien, recordemos que la propuesta oficial a los bonistas de la oferta final llegaría durante la primera mitad de marzo mientras que el nivel de aprobación se espera que llegue al final de dicho mes.

En el plano internacional, la semana promete mantener alta la sensibilidad, en donde llegaran algunos datos económicos importantes para seguir midiendo la desaceleración económica (por fuera de la epidemia). Entre ellos, la inflación de enero en los Estados Unidos que se espera se ubique en torno al 2.5% anual –superando el 2.3% del mes pasado-. Así como también la performance de la producción y manufacturera y las cifras de las ventas minoristas.

Los mercados estarán atentos a China, sobre si mantiene su postura de publicar también los datos de inflación más adelante en marzo –conjuntamente con los de febrero-. Por su parte, en Europa, esperaremos los datos de producción industrial –donde esperamos una caída del 2.3% anual- y del crecimiento del PBI, que se espera se mantenga en el 1% anual.