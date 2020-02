Cambiemos duda con Rafecas y busca frenar impuestos

Cambiemos definió votar unánimemente la designación del procurador general propuesto por el Gobierno, Daniel Rafecas. Si bien, muchos se muestran en contra, en reserva hay referentes que creen que saldría aprobada su postulación. El bloque opositor (PRO, UCR y Coalición Cívica) planea tomar decisiones unánimes en algunas discusiones parlamentarias y presentará un reglamento para la toma de decisiones.

El 15 de febrero se reunirán los jefes de bloque y gobernadores para definir qué posición conjunta tomarán respecto al pliego de Rafecas. "Nadie habla a favor de Rafecas, pero creemos que como es unánime vamos a votar a favor porque si frenamos a Daniel pueden enviar otro pliego peor", comentaban.

Una decisión que tomó la oposición es que en algunas discusiones se mostrarán unidos. En otros, irán por separado. Por ejemplo, la Coalición Cívica en bloque votó en contra de la suspensión del Consenso Fiscal a fines de enero. "Hay temas en los que no puede haber dos posiciones. Por ejemplo, el 'pacto de impunidad' llamado reforma judicial, si lo votamos por separado afectaría nuestra imagen", comentaron desde este espacio que en marzo lanza su reglamento sobre la toma de decisiones.

La mayoría de los miembros consideran que al aceptar la dirección de la Fundación FIFA, Mauricio Macri quedará relegado en la toma de decisiones. Algunos se sienten "aliviados". Otros defienden la decisión, como la nueva presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien comenta que "en este momento es bueno que el ex presidente no esté todos los días en el campo de batalla opinando". En el "campo de batalla" quedará entonces la ex ministra de seguridad, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, los mandatarios como Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez, el ex senador Miguel Pichetto, Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro, entre otros.

¿En qué temas se preparan los referentes de Cambiemos para dar pelea? "En vez de hacer ajuste por el gasto, el Gobierno hace ajuste por ingresos y si no les alcanza irán por más impuestos", advirtió Cornejo. La presión impositiva es uno de esos temas sobre los que se apoyará Juntos por el Cambio, coincide Maximiliano Ferraro. "El 41% (que votó a este sector en las presidenciales) es un movimiento ciudadano que abraza ideas y valores ligados a la república, transparencia, calidad institucional y democrática, baja de impuestos, entre otros", agrega.

Otro tema que los aglutina es de coyuntura: el avance de la Nación sobre la coparticipación de la Ciudad, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, al argumentar que Macri sobregiró fondos por el traspaso de la policía. El jefe distrital descartó este jueves que la Casa Rosada quiera recortarle más de un punto de coparticipacióni. "Confío en la palabra del Presidente, que dijo que todo va a ser consensuado y conversado", Larreta. La líder del PRO y ex ministra de Seguridad asegura que "no le traspasamos ni un peso más, ni un peso menos" a la Ciudad, cuando se destinaron policías a la Ciudad.

"Alberto no se quiere llevar mal con Horacio, conmigo, ni con Mendoza, ni Valdés ni Morales. El conflicto es por Cristina (Fernández de Kirchner, la vicepresidenta) que quiere tensar con Milagro Sala (la dirigente detenida en Jujuy), así como con la Ciudad", resumió el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.