Parquímetros: se suspendió la audiencia por el aumento y buscan frenar la extensión a más barrios

Los legisladores porteños del Frente de Todos retomaron el trabajo parlamentario tras el mes de receso con la presentación de un proyecto para derogar la ampliación de las zonas en las que funcionará el servicio de parquímetros. La presentación se da en el marco de la audiencia pública que debía realizarse mañana con relación al aumento de la tarifa y que fue suspendida esta tarde luego de que la justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el bloque del Frente de Izquierda.

El proyecto, presentado por la legisladora Lucía Cámpora, propone derogar la ampliación de la instalación de parquímetros sancionada por la Legislatura en 2018 y que llevaría las máquinas a 14 de las 15 comunas de la ciudad. Se pasaría así de 4000 a 86.768 parquímetros que aparecerían en barrios residenciales como Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal. Además, insta a la Ciudad a hacerse cargo del servicio luego de que venciera la concesión y se encuentre frenado el llamado a una nueva licitación.

“Lo que esta en cuestión es la situación del transporte en la Ciudad porque no se trata solamente del estacionamiento medido que en sí mismo afecta a un solo transporte, sino todo el transporte público, desde el subte con asbesto, la licitación de la Línea F de subte frenada, las estaciones de bicicleta que están removiendo, no tiene solución”, explicó Cámpora en diálogo con El Cronista. La legisladora rescató la iniciativa oficial de desalentar el uso del automóvil, pero aclaró que si no esta acompañado por otras medidas, “lo único que hace es aumentar la recaudación”.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Legislatura, María Rosa Muiños, evaluó que la iniciativa de Rodríguez Larreta "contiene muchas inconsistencias, 195 calles presentan cambios abruptos en sus tarifas con dos cuadras de diferencia y el mismo flujo de tránsito, lo que evidencia su espíritu recaudatorio". Y agregó: "Lo único que está claro es que las playas de acarreo son de la Ciudad, los agentes de tránsito los provee la Ciudad, los sueldos de los empleados en parte los paga la Ciudad, y las ganancias se las llevan dos empresas que operan con licencias vencidas desde hace casi 30 años".

A la par que el Frente de Todos difundía la presentación del proyecto se conoció que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar presentada por legisladores de izquierda para suspender la audiencia pública que debía realizarse mañana en relación al aumento de la tarifa de los parquímetros.

A principio de enero, la administración de Rodríguez Larreta dispuso una aumento del 66% del valor de la fiche; de este modo la hora pasaría a costar de $ 15 a $ 25. Si bien aun no se realizó la audiencia, en los hechos el incremento ya se aplica: en la actualidad la tarifa de $ 25 contempla el estacionamiento por una hora y cuarenta minutos. Una vez ratificada la suba se mantendrá el valor, pero se reducirá a una hora.

El Gobierno de la Ciudad tiene la potestad de aumentar el valor de la ficha, previa convocatoria de una audiencia para que la ciudadanía se exprese, aunque esta no es de carácter vinculante.

Los legisladores de izquierda habían argumentado que en la dirección propuesta por el gobierno donde los ciudadanos podían inscribirse de forma presencial para participar en la audiencia y tomar vista del expediente no existía ninguna dependencia oficial. El magistrado constató que “en el inmueble (…) no funciona la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente, sino un hogar para mujeres con niños en situación de vulnerabilidad social” sin relación con la dependencia administrativa.

Fuentes de la secretaría de Transporte porteña afirmaron que "el fallo tiene que ver con un supuesto error en la dirección indicada para registrarse en la audiencia pública", pero resaltaron que para mañana "había más de 100 personas anotadas, algunas en forma presencial". En los próximos días convocarán a una nueva audiencia.

Por otra parte, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) advirtió por eventuales efectos negativos en el comercio de calles y avenidas porteñas si se amplía la zona de presencia de parquímetros. "Creemos que en un momento de recesión económica, con caída sostenida de ventas en los comercios, esta medida perjudicará aún más al sector", señaló el presidente de la entidad, Fabián Castillo, a través de un comunicado y consideró necesario “rever la cuestión”.