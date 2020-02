¿Cómo elegir un seguro para tu auto?

Los accidentes de tránsito son lamentablemente cada vez más recurrentes en las calles y rutas de la Argentina. Por tal motivo, así como se debe trabajar en la toma de conciencia por parte de los conductores, es importante destacar la importancia de contar con un seguro para autos.

Muchas veces salimos a la ruta manejando un auto sin llegar a tomar verdadera dimensión del gran acto de responsabilidad que esta acción implica. Hay diferentes variables que tendrán que ser analizadas por los conductores antes de emprender un viaje largo o cuando salen cada día de sus hogares para realizar sus actividades cotidianas.

La contratación de un seguro para autos, forma parte de variables para analizar. Hablamos de una contratación que debe darse de manera obligatoria en todos los conductores que están dispuestos a circular.

Seguro para autos, el primer método de prevención

Ya sea para quienes circulan por la vía pública con familiares, quienes lo hacen con amigos e incluso para aquellos que mayoritariamente viajan solos, la acción de conducir en líneas generales significa una gran responsabilidad.

La prevención es el eje principal en el que los conductores deben hacer hincapié al momento de salir a la ruta o cuando planean comprarse un vehículo con el fin de utilizarlo para realizar distintas actividades cotidianas. En este caso, el seguro para autos, surge como una variable de la que nos debemos ocupar tan importante como la elección del auto. Para adquirir una póliza adecuada, se debe pensar en la calidad, el costo y variedad de servicios y beneficios que ofrecen las compañías aseguradoras.

Existen cada vez más empresas dedicadas a la contratación de seguro para autos, entre ellas, Falabella una empresa que se caracteriza por brindar una contratación eficiente. Nunca está demás recordar que el conductor no puede circular por la vía pública, en caso de no contar con un seguro de autos, pues de lo contrario, no sólo pone en riesgo su propia vida, sino también la de sus acompañantes y el resto de los conductores e incluso quienes transitan por la vía pública.

La importancia de estar prevenidos

Siempre se dice que la prevención es clave para evitar accidentes y así lo muestran los distintos informes realizados en materia de accidentes de tránsito. Las diferentes campañas realizadas en los medios de comunicación respecto a distintos métodos como el uso del cinturón de seguridad o la importancia de manejar sin haber bebido previamente alcohol, han ayudado a reducir el número de afectados.

Ahora bien, más allá de la prevención ante accidentes hay otra realidad, muchas veces quienes somos víctimas de un accidente de tránsito cumplimos con todos los requisitos para la circulación en la vía pública, ponemos en práctica los diferentes métodos de prevención aprendidos, sin embargo, hay otros factores que se pueden dar frente a los cuales no podemos dejar de estar prevenidos.

La tranquilidad de circular con protección

Al circular por las calles, avenidas y rutas no podemos dejar de tener en cuenta que al mismo tiempo también circulan otros vehículos cuyos conductores pueden ser causantes de un accidente, por su imprudencia o incluso por alguna circunstancia que los exceda.

Para esas situaciones, lo más recomendable es contratar un seguro que proteja nuestro automóvil y contemple daños a terceros (conductores, acompañantes e incluso peatones). Puesto que, la idea por una parte es mantener a salvo la herramienta que nos permite movilizarnos en el día a día, así como a las personas.

Un seguro a la medida de cada conductor

Quienes están interesados en la contratación de este tipo de seguros, deberán comenzar por cotizar la contratación de acuerdo al tipo de automóvil que posean. Esta acción se puede hacer de manera online de forma rápida y efectiva. Es importante analizar los distintos servicios que el seguro nos brinda como clientes.

Sin dudas, la contratación de un seguro de auto es una de las medidas de prevención más importantes para resguardar a nuestro vehículo frente a accidentes de tránsito que no necesariamente sean provocados por uno mismo. Se trata de una inversión necesaria y de carácter obligatorio, que puede salvarnos ante eventuales accidentes de tránsito.