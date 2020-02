Finanzas y mercados Miércoles 05 de Febrero de 2020

El dólar opera estable porque el Central puso un freno y vendió

El Banco Central no habilitó nuevas subas como en las últimas ruedas, por lo que el tipo de cambio mayorista no tiene mucho recorrido. Sin embargo, la ficha no alcanzó para amedrentar y tuvo que vender unos u$s 10 millones. El contado con liqui y el mep cedían y el blue se mantenía sin cambios.