Para analistas, el pago del BP21 anticipa voluntad del soberano

Luego de que la provincia de Buenos Aires anunciara que pagará la totalidad del vencimiento de capital e intereses del bono a 2021, los analistas anticipan una negociación en buenos términos de la deuda soberana. Aunque el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había empezado a discutir con una postura muy dura, finalmente cedió terreno. Con esa señal, esperan que los acreedores también perciban la buena voluntad de pago por parte del Gobierno nacional.

En ese sentido, Ezequiel Zambaglione, head de research de Balanz, afirmó: "De la conferencia, lo primero que rescato es que si están hablando de manejo similar de la deuda provincial y soberana, da una señal de que la intención es negociar en buenos términos y pagar. Parece que hay un cierto temor o respeto a dejar de pagar la deuda, lo cual sienta una base de negociación que puede, en cierto sentido, favorecer a los tenedores de deuda".

Creen que los acreedores tienen ahora mayor margen de negociación para la deuda del Gobierno nacional

Con respecto a la sintonía fina con la Nación, agregó: "En segundo lugar, da la sensación de que la estrategia, si se alineó, lo hizo después de que Kicillof propusiera la extensión del vencimiento. Dado el monto, me parece que si no estaban dispuestos a dejar de pagar, era mejor no hacer nada a pedir una postergación de vencimiento o anunciarlo así sin haber tanteado a los acreedores, porque perdieron cierta palanca en la negociación".

Por su parte, Fernando Marull, de FM&A, coincidió: "Lo positivo es que la Nación presionó y especuló para evitar default y Kicillof no se reveló. El segundo punto positivo para mí es que el acreedor no va a aceptar una propuesta agresiva. Una opción sin quita de capital todavía no estaba descartada. Creo que ahora gana espacio esa chance. Lo único negativo para el soberano es que los acreedores quizá estén más firmes".

El presidente, Alberto Fernández, busca apoyo entre los países que votarán en el FMI el acuerdo con Argentina

El economista Javier Marcus, en tanto, consideró que la decisión de la provincia de Buenos Aires no benefició especialmente a la Nación, aunque tampoco la perjudicó. "Creo que son negociaciones que van por diferentes carriles. La reestructuración soberana es algo más global, aunque un default bonaerense habría sido un signo de falta de coordinación. Por el momento, Alberto Fernández está buscando avales para la reestructuración entre los países que tienen voto en el FMI porque, si arregla con el organismo de manera amigable, los bonistas lo seguirán", sostuvo.