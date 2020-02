Murió Claudio Bonadio, el juez federal que envió a juicio a Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio falleció este martes a los 64 años, informaron fuentes oficiales, tras padecer problemas de salud que en los últimos tiempos habían motivado que se tomara licencia en su cargo como titular del juzgado 11, en el que se desempeñaba desde 1994.

Bonadio fue un juez muy relevante en la estructura de Comodoro Py, ocupando una silla caliente desde la que en los últimos años, especialmente, dictó una serie de procesamientos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Varias de esas causas se encuentran en camino a juicio oral o, directamente, en esa instancia.

Recibido en 1998 en la Universidad de Buenos Aires, fue asesor del ex ministro del Interior Carlos Corach, y luego, en la presidencia de Carlos Menem, obtuvo su plaza como juez federal.

Bonadio tuvo fuertes cruces con la ex presidenta Cristina Kirchner.

El magistrado, que había cumplido 64 años el pasado sábado, se encontraba de licencia debido a vacaciones que no se había tomado, y analizaba extender el plazo sin trabajar debido a la enfermedad que padecía hace años.

Responsable del envío a juicio oral y pública de la actual vicepresidenta en la causa por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por el atentado a la AMIA, que se encuentra en pleno proceso judicial, además, instruyó otros expedientes en los que determinó el procesamiento de Cristina, como la causa que investigó operaciones en dólar futuro y, también, la que indagó sobre el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez. Además, estaba a cargo de la investigación de la denominada causa "los cuadernos de las coimas".

Bonadio, puntualmente por AMIA, había ordenado la prisión preventiva de la ex mandataria, que no se concretó debido a los fueros que ella conserva como senadora nacional. También, fue quien determinó el envío a juicio oral de la mayoría de los condenados por la tragedia ferroviaria de Once, que causó 51 muertes y 700 heridos en 2012. Entre ellos, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y, en una segunda instancia judicial, el ex ministro de Planificación Julio de Vido.

A partir de su actuación, Bonadio fue cuestionado por diferentes sectores, que lo denunciaron en múltiples oportunidades ante el Consejo de la Magistratura. En un caso, incluso, fue multado con la quita de parte de su salario.

A partir de ello, el kirchnerismo promovía su destitución. No obstante, en las últimas semanas, el Gobierno venía esperando que el juez fuera quien diera un paso al costado y solicitara su jubilación, como sucedió con Norberto Oyarbide durante la presidencia de Mauricio Macri.