Con una baja de 8%, la liquidación de dólares del campo tuvo su peor enero en cinco años

A pesar del cepo cambiario que los obliga a liquidar rápidamente las exportaciones, en enero el aporte de divisas del sector agroexportador fue el más bajo para ese mes en cinco años.

Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en enero de este año, las empresas del sector liquidaron u$s 1.613.756.421. Se trata de una caída interanual mayor al 8% con respecto a igual mes de 2019.

Según los datos de Ciara y Cec, que concentran el 45% de las exportaciones argentinas, hay que retroceder hasta 2015 para encontrar un mes de enero cuyo dato sea más bajo al de este año. En aquel momento, habían ingresado u$s 1087 millones.

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y el levantamiento del cepo cambiario, la tendencia cambió. En enero de 2016, el complejo agroexportador ingresó u$s 2477 millones. Desde ese pico, las liquidaciones del campo mostraron una tendencia descendente enero tras enero. En 2017 sumaron u$s 2050 millones; en 2018, aportaron u$s 1879 millones; y el año pasado, u$s 1756 millones.

El contexto del mes pasado fue hostil para la liquidación de divisas, ya que, por un lado, en diciembre el Gobierno elevó las retenciones. Por otra parte, los agrodólares se venden al tipo de cambio oficial (en torno a $ 60) mientras las cotizaciones paralelas superan los 80 pesos.

A esos factores se sumó el adelantamiento de liquidaciones que el sector agrario hizo en los últimos meses de 2019, por temor a que aumentaran los impuestos a las exportaciones de productos primarios. Tras el triunfo de Alberto Fernández en las primarias de agosto del año pasado, las liquidaciones mensuales se incrementaron y superaron a las de años previos.

"La caída tiene que ver con el adelantamiento de la liquidación previa a la suba de retenciones al agro. De hecho, en noviembre la liquidación de agrodólares estuvo u$s 1140 millones por encima del promedio de ese mes entre 2015 y 2018", analizó Amilcar Collante, de Cesur. Y agregó: "Por otra parte, hubo un efecto del precio en los commodities, que tuvieron un enero con cotizaciones en baja".

El comunicado conjunto de Ciara y Cec reconoció: "Este monto liquidado está directamente relacionado con el volumen de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores que se ha reducido en el mes de enero pasado. El monto ingresado en enero resultó estar en el promedio habitual de los últimos 10 años, aunque por debajo del mismo mes de 2019".

Al mismo tiempo, las entidades anticiparon que las liquidaciones de los próximos meses dependerán de la venta de granos de trigo, cebada y soja. Y afirmaron: "Para disponer de un flujo normal de ventas resulta necesario la estabilidad del tipo de cambio y de las reglas del comercio exterior, como condiciones necesarias".