Por el coronavirus, el precio del petróleo cayó a mínimos en más de un año

El precio del crudo de petróleo cayó hoy hasta su mínimo en más de un año presionado por el efecto que tendría en su demanda el brote del coronavirus chino.

Según informó la agencia Reuters, las preocupaciones sobre el descenso en la demanda por parte de China –el mayor importador mundial de petróleo– provocó que el referencial internacional Brent cerrara con una caída de u$s 2,17 (es decir, un 3,83%), a u$s 54,45 el barril, su valor más reducido desde el 4 de enero de 2019. Además, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos perdió u$s 1,45 y cayó así hasta los u$s 50,12 por barril, luego de tocar un mínimo de u$s 49,91 (su mínimo desde enero de 2019) durante la jornada.

Ocurre que la demanda de combustible por parte de la segunda economía del mundo comenzó a caer de forma significativa en las últimas semanas, luego de que las aerolíneas cancelaran vuelos para detener la propagación del virus. Cabe recordar, además, que numerosas fábricas del gigante asiático no han reabierto aún tras las festividades del Año Nuevo Lunar.

La actividad fabril china se estancó en enero ante el descenso de los pedidos de exportación. Y los analistas prevén un fuerte desplome en los datos de febrero por el impacto sobre la demanda causado por el virus.

A esto debe sumarse que las cadenas de suministro en China han sufrido disrupciones, provocando un recorte en la producción del 12% este mes en su mayor refinería, Sinopec.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, grupo conocido como OPEP+, están considerando un recorte adicional de 500.000 barriles por día a su producción de petróleo, dijeron a Reuters tres fuentes del cartel y una fuente de la industria.