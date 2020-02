Última jugada: Kicillof ofrece pagar u$s 80 millones para evitar el default bonaerense

Una vez más, la provincia de Buenos Aires se transformó en la madre de todas las batallas. La prórroga del pago de u$s 250 millones el 26 de enero gatilló una guerra de nervios. Corresponde a una parte del capital del bono BP21, emitido por u$s 750 millones y con vencimiento el año próximo, que la provincia pidió postergar hasta el 1° de mayo.

En un contexto en que el Gobierno nacional encara también una etapa definitoria para reperfilar los vencimientos de deuda entre 2021 y 2023, por ahora con el FMI y en breve con los acreedores privados, que la principal provincia del país enfrente la posibilidad de un default de la deuda en moneda extranjera, una amenaza sobre el proceso que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La oferta recibió el acompañamiento de una parte menor de los acreedores, inferiores al 75% necesario para lograr la reprogrameación. Por eso el viernes se amplió el plazo de aceptación hasta ayer, cuando poco antes del plazo se ofreció una nueva prórroga para negociar, hasta esta tarde, a las 10.00 de Luxemburgo, las 14.00 de Buenos Aires, con una mejora de oferta, que impactó positivamente en el mercado.

"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", detalló la cartera de Economía bonaerense. Serían u$s 75 millones del capital más otros u$s 5 millones de intereses hasta el 1° de mayo.

El gobernador Kicillof expresó en más de una oportunidad la voluntad de pago de la provincia, pero a la vez insistió en la necesidad despejar el horizonte de compromisos para poder afrontarlos. Esto llevó al gobierno bonaerense a hacer dos ofertas a los acreedores, tratando de evitar la cesación de pagos. Ayer, sin embargo, también subió el tono contra los acreedores no satisfechos.

Según fuentes del mercado, hasta anoche faltaba un 25% de adherentes entre los tenedores para lograr la mayoría para reprogramar el vencimiento.

En tanto, Kicillof manifestó que "quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas". Explicó que manifestaron su acuerdo unos 200 fondos, bonistas de nacionalidad europea y estadounidenses, y que "ahora se concentra buena parte relevante en tenedores institucionales que tienen volúmenes mayores". Y apuntó a un fondo "que tiene una cantidad muy significativa (de bonos) y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe" que se lleva adelante con los acreedores.

La primera mejora de oferta había sido abonar la totalidad de los intereses caídos desde el 26 de enero e incluyendo los intereses acumulados a mayo, en forma íntegra y en un solo pago, pero no alcanzó.