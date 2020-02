Pesca: baja de precios y retenciones, mezcla explosiva para un sector que genera divisas

Nueve de cada diez toneladas de recursos pesqueros capturados en el litoral marítimo argentino tiene como destino los mercados del exterior. Uno podría pensar que en este escenario y con una fuerte depreciación del peso en 2019, las empresas pesqueras estarían lejos de quejarse, pero no es así.

En primer lugar porque con retenciones del 9%, que subieron en la última modificación del esquema en diciembre pasado (Ley 27.541) el sector aportará algo unos u$s 170 millones anuales en concepto de derechos de exportación.

Un informe de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de Argentina (Capeca) destaca que esta industria representa el octavo complejo exportador, por encima de la industria farmacéutica, el sector forestal y el textil.

Pero la fuerte baja de precios de algunas especies, e incluso una caída de los volúmenes exportados llevó a una retracción del 13% en las exportaciones en 2019.

Mientras en 2018 se exportaron u$s 2133 millones, el año pasado fueron u$s 1848 millones. De mantenerse esos valores, las retenciones este año treparían a u$s 166 millones.

Otra queja sectorial es que la devaluación tiene impacto en muchos costos. Las inversiones e insumos están dolarizados e incluso el convenio colectivo contempla salarios que están referenciados en dólares.