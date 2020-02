Deuda: con aval unánime, el Senado sancionará esta semana el proyecto

Esta semana, será el Senado el que retomará la actividad en el Congreso. Luego de que el miércoles pasado Diputados le diera media sanción al proyecto de Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera, este miércoles la Cámara Alta lo convertiría en ley por unanimidad. Además, en la que será la primera sesión del año, se tratarán los pliegos de embajadores. Entre otros, figuran el de Daniel Scioli y el de Jorge Argüello.

Esta semana, el oficialismo lograría el objetivo que se había propuesto a la hora de impulsar el proyecto sobre la reestructuración de la deuda: que el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuente con el respaldo jurídico y político de todos los sectores que tienen representación en el Congreso y mostrárselos a los acreedores durante las negociaciones.

En el Senado, el oficialismo se haría de un apoyo unánime. Es que, a diferencia de lo ocurrido en Diputados, donde la izquierda cuenta con dos bancas, y ambas votaron en contra de la iniciativa, en la Cámara alta ese espacio carece de representación.

Además, se espera que Juntos por el Cambio replique el respaldo que brindó en la Cámara baja. Y, según señaló el portal especializado El Parlamentario, la expectativa es que también los cuatro legisladores que se encuentran por fuera de los dos espacios mayoritarios, Lucila Crexell, Carlos Reutemann, Clara Vega y Alberto Weretilneck, acompañen la iniciativa.

En la sesión, según consignó NA, se tratará una serie de pliegos de embajadores. Entre ellos, figuran el de Jorge Argüello, para la sede de Washington y el del diputado Daniel Scioli para la embajada en Brasil. A estos se le suman los del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri (Israel); el del ex mandatario chaqueño Domingo Peppo (Paraguay); el del ex ministro de Justicia Alberto Iribarne (Uruguay); el del ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez (Perú); y el del ex embajador Rodolfo Gil (Portugal).

También, durante la sesión se tratarían los pliegos del ex senador nacional "Pino" Solanas, para la embajada de la Unesco, y el del exdiputado nacional del ARI Carlos Raimundi, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La sesión será presidida por Claudia Ledesma Abdala porque, ese día, la vicepresidenta Cristina Kirchner estará al frente del Ejecutivo, mientras el Presidente se encuentra de gira por Europa.