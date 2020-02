Los depósitos en dólares cayeron en enero u$s 664 millones

Como los depósitos en dólares están exentos del pago de bienes personales, es frecuente ver que aumenten hacia fin de año y disminuyan a principios del año siguiente, aunque con cierto disimulo para que la AFIP no vea que se trate de un enanismo fiscal, de depositar un día y al día siguiente del año venidero retirar esos fondos. Entonces, los ahorristas suelen depositar alrededor del 15 de diciembre y los retiran a la vuelta de sus vacaciones, en febrero.

De hecho, los depósitos del sector privado habían aumentado u$s 1543 millones, al pasar de u$s 17.900 millones el 13 de diciembre a u$s 19.443 millones el último día hábil de 2019. Pero ahora descendieron u$s 664 millones, al bajar hasta u$s 18.779 millones el 28 de enero, último día disponible en la web del Central (de este total, u$s 13.308 millones están en caja de ahorro y casi u$s 5000 millones en plazo fijo).

La cifra actual representa casi la mitad del récord de u$s 32.492 millones que había el 9 de agosto, el viernes previo a las PASO, cuando la mayoría pensaba que Macri sería reelecto en segunda vuelta, entonces muchos argentinos usaban la caja de ahorro en dólares como una suerte de caja de seguridad gratis.

Pablo Repetto, de la consultora Rubinstein, advierte que la salida de argendólares desde el cepo hard hasta mitad de diciembre promediaba unos u$s 60 millones diarios, pero dese mediados de noviembre a mediados de diciembre bajó a u$s 40 millones diarios: "Desde ese momento a fin de año el stock creció u$s 1543 millones. Si asumimos que lo hicieron en su mayoría para evitar bienes personales y no quieren seguir en el sistema, y la salida diaria normal post cepo la estimáramos que podría moderase a u$s 20 millones diarios, a la caída de u$s 664 millones actual le queda bastante tiempo para moderarse".

Bajo esas premisas, señala que faltarían reducirse u$s 879 millones por efecto de la eximición al pago de bienes personales, "lo que sumado al goteo normal daría que tenemos por delante varias semanas más de salidas de esta magnitud. Sin recuperar confianza y previsibilidad podría seguir hasta marzo, aunque una propuesta no agresiva que diera una perspectiva de que es probable un acuerdo por la deuda podría ayudar a frenar la salida antes".

El analista Christian Buteler coincide en que la potencial futura baja de los depósitos dependerá mucho de la confianza que pueda despertar este gobierno entre los ahorristas, que llevan su dinero a cajas de seguridad o al colchón y otra parte a ser invertido en otras actividades fuera de los bancos.

El tributarista Ivan Sasovsky agrega que la ley de repatriación para bienes personales busca contribuir a revertir este problema: "Pero la desconfianza existe y la falta de resultados económicos puede profundizar la fuga. Esto perjudica a todo el sistema financiero. Hubo un alza a fin de año porque todo lo que esté en plazos fijos y en cajas de ahorro cuenta con la exención para el pago de bienes personales, que sigue vigente aún luego de la reforma".

"Siempre para fin de año hay una estacionalidad, aunque es raro porque si tenés efectivo tenés que pagar bienes personales, y bonos no por ejemplo", completa Ramiro Marra, director de Bull Market.