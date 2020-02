Cierre de la semana: expectativa por la renegociación de la deuda

Termina enero y la City se mantiene expectante a las señales del Gobierno sobre cómo se llevará adelante la renegociación de la deuda.

En el informe semanal realizado por la Cámara de Agentes de Bolsa y cedido a El Cronista, Luis Álvarez, presidente de Álvarez y Cía., analizó todas las novedades de la semana.

"Me parece que la Argentina sigue teniendo una situación complicada y amerita una cuota significativa de prudencia, hay muchas cartas que no están dadas vuelta. No sabemos mucho de cómo va a seguir la reestructuración de la deuda. Está el cronograma y en estos próximos dos meses seguramente habrá novedades. Los precios de hoy son atractivos, pero el escenario de corto plazo no es claro así que hay que ser prudentes", señaló.