Financial Times: el Reino Unido después del Brexit no estará solo, pero sí más solitario

"Por fin estamos solos". Mi padre me contó que escuchó a un anciano decir esa frase en el metro de Londres en junio de 1940, justo después de la caída de Francia. El mismo aislamiento anima al Brexit. Era una ilusión entonces; no fue el Reino Unido solo, sino una alianza con mayores poderes la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Es una ilusión actualmente; el Reino Unido no estará solo, pero sí más solitario.

No podemos saber qué habría ocurrido si el referéndum de 2016 hubiera tenido el resultado opuesto. Ése es el camino no elegido. Pero conocemos algunos resultados y al menos podemos suponer otros.

El Brexit es la decisión de separar al Reino Unido de las instituciones que gobiernan el continente del que inevitablemente forma parte. Un resultado es seguro: los británicos perderán el derecho a mudarse y trabajar en toda la Unión Europea (UE), al igual que los ciudadanos de los países miembro de la UE a vivir y trabajar en el Reino Unido. Eso es menos libertad. Es el resultado de insistir en que uno no debería tener una identidad política británica y al mismo tiempo europea.

La influencia directa que tendrán las decisiones políticas británicas sobre las de los vecinos también se desvanecerá. Los políticos británicos sólo podrán mirar, con sus narices contra el vidrio, a través de las ventanas de la UE mientras se tomen determinaciones que los afectarán. Esas decisiones definirán la evolución del mercado único y de las políticas comerciales y climáticas de la UE. Sin el Reino Unido, la UE seguirá teniendo 450 millones de personas y será responsable del 18% de la producción mundial. También seguirá siendo el socio comercial más importante del Reino Unido. La autoexclusión del Reino Unido tendrá importancia.

Además, nunca en mi vida un gobierno británico estuvo tan decidido a infligir daños económicos a su propio pueblo. El análisis del gobierno mismo, publicado en noviembre de 2018, concluyó que con un acuerdo de libre comercio básico, del tipo que pretende sellar, es probable que el PBI per cápita del Reino Unido sea cerca de 5% menor a largo plazo. Sin la inmigración neta proveniente del Espacio Económico Europeo la pérdida se eleva 0,5 puntos porcentuales. Es posible que el Reino Unido pierda cerca de la mitad del potencial crecimiento del PBI per cápita durante la próxima década, con graves consecuencias para los ingresos y el gasto del gobierno.

Los defensores del Brexit afirmarán que, liberados de la regulación de la UE, el Reino Unido prosperará. Es bastante probable que eso termine siendo una fantasía. Por un lado, el Reino Unido ya tiene una economía altamente desregulada, especialmente en materia del mercado laboral. ¿Va el Reino Unido a abandonar las actuales regulaciones sobre medio ambiente, los estándares para los productos, la solidez financiera? Es muy improbable. Además, las grandes fallas del Reino Unido —su tasa de inversión ultrabaja, su débil crecimiento de la productividad, su deficiente infraestructura, y el bajo desempeño de ciertos sectores de su sistema educativo— no tienen nada que ver con estar o no la UE. El Brexit no resolverá ninguno de esos problemas.

Pero eso está lejos de ser todo. Si no hay acuerdo comercial con la UE, o si el que se firma resulta ser disruptivo, seguro se saldrá a buscar "culpables". En el Reino Unido, los que querían seguir dentro de la UE acusarán a quienes desean abandonarla, y viceversa. Más importante aún, el gobierno podría culpar a la UE si hubiera un resultado poco feliz, y viceversa. Es probable que tal discordia cobre una vida propia, separando aún más al Reino Unido de la UE. Incluso es posible imaginar un Reino Unido enojado y destructivo buscando coordinarse con el EE.UU. de Donald Trump en contra de la UE. Las consecuencias serían devastadoras.

También es probable que al Reino Unido le resulte difícil ejercer mucha influencia sobre un mundo que está entrando en una era de enorme rivalidad de poder. Al lado de EE.UU., China o de la futura UE, el Reino Unido es un pececito económico, aunque sea grande. En un mundo como éste, puede que no sirva de mucho depender de instituciones multilaterales. Una y otra vez, el Reino Unido podrá elegir de qué lado de las luchas estar —tal vez sobre tecnología o sobre estándares. Todo esto será extremadamente incómodo. No menos importante, el Reino Unido con frecuencia se encontrará suplicando a las mayores potencias. Tendrá que ser sagaz y humilde. Puede que eso funcione. Pero el control que supuestamente está asumiendo será ilusorio.

El Reino Unido está entrando en un nuevo mundo. Está obligando a su pueblo a abandonar sus derechos en Europa. Se está apartando del proyecto europeo de cooperación estructurada y pacífica. Está eligiendo ser una isla independiente al lado de lo que parece ser un gigante europeo integrado. Está decidiendo seguir su propio camino en un mundo dominado por superpotencias propensas a la rivalidad. Lo está haciendo con la promesa de un mayor control sobre su propio destino. Y está, no menos importante, actuando en contra de los deseos de la mayoría de sus propios jóvenes.

¿Durará esta separación? Nadie puede saberlo. Pero es bastante probable que dure mucho tiempo. Creo que es una enorme equivocación. Pero nos ha llegado el momento. Debemos vivir con sus consecuencias.