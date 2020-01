Frenan un aumento de impuestos y mantienen congelada la nafta

El Gobierno suspendió ayer por segunda vez en su flamante gestión el aumento de los impuestos a los combustibles, como señal para mantener el congelamiento de los precios al público minorista de las naftas y el gasoil.

A través del Decreto 118/2020, se postergaron hasta el 1° de marzo las subas del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que estaban pautadas para inicios de febrero. El incremento de estos tributos debería ser de 16% en las naftas y de 17% en el gasoil y se sumaría a otra alza de 11,7% que establece la norma para marzo, pero ahora quedó suspendido.

Los impuestos internos sobre las naftas alcanzan desde diciembre los $ 11,08 por litro o el 20,8% del precio de la variedad súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires ($ 53,34). Por el cambio en la fórmula de ajuste, sancionado con la Reforma Tributaria a fines de 2017, el Estado nacional dejó de recaudar más de $ 100.000 millones en dos años, según calcularon asesores del ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. De otro modo, los impuestos alcanzarían los $ 17,40 por litro y la nafta sería al menos $ 6 más cara.

Con todo, el Gobierno entregó un guiño a las petroleras para mantener congelados los precios por lo menos hasta que se apruebe un esquema gradual de salida con aumentos progresivos, algo que luce difícil cuando se busca controlar al máximo la inflación y desindexar la economía.

Al mismo tiempo, los efectos del coronavirus desataron un mínimo alivio, ya que por la caída en la demanda esperada de petróleo (menos traslados en automóviles y aviones), el crudo llegó a estar ayer por debajo de los u$s 57 por barril en Londres. De mantenerse así en los próximos días, se reducirá la brecha entre el precio de los combustibles en el mercado interno y la paridad de importación y, con ella, las presiones de las refinadoras para un aumento al público.

Desde que se desató la feroz devaluación del peso en 2018, el conjunto del sector petrolero perdió unos u$s 1600 millones por tener que vender sus productos por debajo de los costos. Un estudio del Gobierno anterior, sin embargo, matizó las quejas mostrando que entre 2015 y 2017 las empresas habían ganado unos u$s 9900 millones por el "barril criollo" (ventas por encima del precio internacional para cuidar los empleos en la Patagonia) y que entre 2004 y 2014 perdieron u$s 50.600 millones por las retenciones móviles.

Mientras tanto, otro de los costos de las refinadoras, como la mezcla de biocombustibles, también se mantiene congelado, con riesgos de despidos en las empresas que procesan la soja y el maíz en el Interior del país.