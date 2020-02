Gastos con tarjeta en el exterior: ¿conviene pagarlos en pesos o en dólares?

La llegada del resumen de la tarjeta de crédito puede ser un momento difícil para aquellas personas que disfrutaron de sus vacaciones en el exterior. Es que por el impuesto PAIS, los pagos realizados con tarjetas en moneda extranjera suman un recargo del 30%. Sin embargo, ese tributo puede evitarse abonando directamente en dólares.

Si el veraneo fue en Punta del Este o Florianópolis, por ejemplo, hay otro suerte de impuesto que debe considerarse. Es el doble recargo que cobran los bancos, que pasan primero los consumos de pesos uruguayos o reales a dólares, y luego de la divisa norteamericana a pesos argentinos.

Por la doble comisión, el dólar solidario de $ 82 puede llegar hasta casi $ 90. Además, la persona nunca termina sabiendo cuánto terminará pagando con exactitud, porque si cuando cierra el resumen el tipo de cambio oficial avanzó unos centavos, más cara será la transacción realizada.

La ventaja de pagar el resumen de la tarjeta directamente con dólares es que, además del recargo del 30%, se evita la doble comisión. Es decir, únicamente se pasaría de la divisa del país en donde fue realizado el consumo a dólares. Y donde peor es el tipo de cambio es en los bancos locales, que tienen $ 5 de diferencia entre los $ 58 de la punta compradora y $ 63 de la punta vendedora.

A su vez, el costo de reposición de esos billetes es de $ 78, que es el valor que tiene el blue hoy. En cambio, se debería pagar hasta 15% más si, por la doble comisión, el tipo de cambio llega hasta un valor de $ 90.

Por otro lado, pese al nuevo impuesto del 30%, la gente sigue comprando sus u$s 200 por mes. Con $ 82 ya como nuevo precio instalado, ese es también el precio que tiene también el dólar MEP, que se puede comprar legalmente a través de la Bolsa, sin límite de monto.

Si se toma como parámetro este valor de tipo de cambio, el tarjetahabiente se ahorraría un 10% al pagar en dólares en lugar de en pesos, ya que sería un costo de reposición de $ 82 contra $ 90 al que puede llegar el valor del dólar tarjeta.

De hecho, este dólar legal que se puede comprar a través de la Bolsa duplicó su volumen negociado desde las PASO de agosto, al pasar de u$s 8 millones a u$s 16 millones por día.

Pese a que durante septiembre, octubre y noviembre se negoció un récord de hasta u$s 30 millones diarios en algunas ruedas, ahora se estabilizó entre u$s 15 y u$s 20 millones, según cifras de Byma al tomar en cuenta el Bonar 24, que es el más utilizado para hacer dólar Bolsa. Estas cifras son siempre considerando únicamente contado, que es la forma de hacer MEP más masiva.

En caída libre

Con el impuesto del 30%, los consumos con tarjeta en el exterior se desplomaron este verano. Desde el 6 de enero cayó por debajo de los u$s 200 millones diarios. El 8 de enero marcó la peor caída, a u$s 152 millones. Hay que remontarse hasta el 2011 para encontrar un stock diario menor al de los u$s 200 millones, como se registran actualmente.

La ventaja de pagar el resumen de la tarjeta directamente con dólares es que, además del recargo del 30%, se evita la doble comisión. Es decir, únicamente se pasaría de la divisa del país en donde fue realizado el consumo a dólares.

Es que con el impuesto del 30%, el dólar tarjeta se encareció incluso por encima del dólar blue, lo que provocó una brutal caída en las operaciones con respecto al verano pasado, cuando por el tipo de cambio era conveniente el dólar tarjeta.

El 1° de febrero del 2018 el stock de consumos con tarjeta en el exterior había alcanzado un récord de u$s 821 millones diarios. Pero ese monto cayó a u$s 434 millones el 1° de febrero del año pasado, siguió estable en las vacaciones de invierno (el 2 de agosto último llegó a u$s 412 millones), y comenzó a perder terreno hacia fin de año (el 27 de diciembre pasado bajó a u$s 316 millones).

A juicio del tributarista Iván Sasovsky, el dólar turista terminará convalidando el desdoblamiento cambiario por ley, a diferencia de la versión anterior que era una retención por AFIP para cobrar anticipadamente ganancias y bienes personales. "Esto parecería ser una situación más robusta que tendería a permanecer en el tiempo y no algo atemporal. Se está formalizando el desdoblamiento cambiario y parecería ser que va a ser por mucho tiempo", estimó.

De todos modos, en los bancos admiten que el volumen de operaciones cambiarias bajaron de 10 a 1 con el impuesto del 30%. Pero tienen la esperanza que dentro de seis meses o un año el BCRA pueda ir flexibilizando el cepo, pese a que la posibilidad fue desestimada el miércoles por el presidente de la entidad, Miguel Pesce.