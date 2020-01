Quién es el diputado que discutió con Carrió y compara a Alberto con Macri y Cristina

El diputado que ayer se cruzó con Elisa Carrió en medio de la sesión por la Ley de Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera, recibió a El Cronista en su despacho. Se trata del mendocino José Luis Ramón, quien preside el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Y, pese a que algunos señalan que el espacio que lidera es oficialista, y que fue armado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “para garantizarse el quórum”, él lo desmiente. “Que dios ayude a esas versiones”, responde al planteo. Y aclara que su espacio no es aliado del Presidente ni del Gobierno. “Todo lo contrario”, subrayó.

Durante la entrevista que se llevó adelante en su despacho, ubicado en el Anexo A del Congreso, el diputado acusó al presidente Fernández de ser tan centralista como sus antecesores Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Y advierte que el jefe de Estado se va a llevar un revés si mantiene “la pretensión de favorecer solamente los intereses concentrados en Capital Federal”.

¿Cómo evalúa las primeras semanas de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo?

- Tenemos profunda preocupación por dos temas centrales. Uno es la existencia de más de 16 millones de argentinos que están por debajo de los $ 37.000 de ingresos por mes. El segundo es el depravado endeudamiento que dejó Macri. También vemos con profunda preocupación la concentración económica en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y que la toma de decisiones de este mes y medio favorezcan esta concentración. Esto se manifiesta a través de Precios Cuidados.

¿Por qué?

- La preocupación de la Secretaría de Comercio Interior está en haber llegado a un acuerdo entre los economistas del Gobierno y las cinco empresas que imponen las condiciones del mercado minorista de alimentos, de bienes de uso personal y de limpieza. Y nos da, de una manera desagradable, la mala sensación de la reunión de la Secretaría de Comercio con los intendentes del Conurbano bonaerense, que manifestaron que van a hacer un control amigable de estos cinco apoderados del comercio, cuando de la General Paz hacia el interior de la Argentina, es donde comienza la Argentina, y hay más de 20.000 pueblos del interior que no tienen acceso a ninguno de estas cinco bocas de expendio. Y, agravado eso, a que de la General Paz, hacia el interior, uno de cada tres argentinos no tiene acceso a la red como para poder hacer un control a través de una app de Internet. La principal gravedad es que no respeta el origen federal de la Argentina. Y, el segundo, no piensan tener participación ciudadana ni en la instrumentación del programa ni en la manera en que se lo va a controlar, porque no convocaron a ninguna de las 39 asociaciones de consumidores que son las que tienen la capacidad de poder controlar el cumplimiento de este programa.

¿Alberto Fernández no sería el “más federal de los porteños”, como se presentó en campaña?

- El presidente está demostrando que es tan centralista como lo fue Macri y la presidenta Fernández de Kirchner.

Varias veces usted salió a aclarar que no son un interbloque oficialista, ¿cómo lo define?

- Somos ocho diputados del interior hartos de la toma de decisiones políticas que favorecen a los intereses de la concentración económica en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De manera tal, que nosotros no somos aliados ni del Presidente ni del Gobierno. Todo lo contrario. Queremos apoyar todas aquellas medidas que se tienen que discutir, que tengan relación con la producción, el empleo, y aquello que favorezca a toda la Argentina. El Presidente se va a llevar un revés si sigue con la pretensión de favorecer solamente los intereses concentrados en Capital Federal.

Tras el armado del interbloque, varios medios aseguraron que fue impulsado por Sergio Massa “para garantizarse el quórum”. ¿Es así?

- Periodísticamente, que dios ayude a esas versiones. Tenemos nuestra impronta y nuestros propios partidos de las provincias de las que venimos. Son aseveraciones periodísticas que no tienen la seriedad que tienen que tener porque estamos en un sistema en donde lo que nosotros estamos pidiendo es que el Congreso funciona. No porque lo quiera el Presidente de la Cámara, sino porque lo queremos los diputados que formamos parte de la cámara.

¿Cuál es su vínculo con Sergio Massa?

- Lo conozco porque somos colegas diputados, y porque creemos que es una persona que tiene todas las capacidades para ser el presidente de la Cámara. Más allá de eso, nuestra vinculación es de ayudar al presidente a que funcione la Cámara, como todos los diputados de todos los bloques.