Tassello: “El mercado de acciones locales luce muy barato”

Con un cierre de 2019 muy positivo para las acciones a nivel global y local, el primer mes de 2020 muestra un contexto más ambiguo. La gran parte de las acciones argentinas en Wall Street arrancaron el año a la baja, con una mirada puesta sobre el futuro de la reestructuración de la deuda. El riesgo país está por encima de 2000 puntos, lo cual complica las chances de ver nuevas subas para la renta variable. Para hacer un resumen del final del año y marcar las perspectivas para las acciones para este 2020, El Cronista conversó con Patricio Tassello, portfolio manager de acciones de los fondos de Santander Asset Management, quien espera que el riesgo país caiga desde los niveles actuales, lo que podría generar un buen rendimiento para la renta variable este año.

Terminó un año intenso para las acciones argentinas.

El 2019 fue un año de extrema volatilidad que se movió al compás de las encuestas. Nuestros fondos de acciones argentinas (SuperFondo acciones y SuperFondo Renta Variable), terminaron un muy buen año en términos relativos, con retornos de 45% y 42% en pesos respectivamente. Además, ambos fondos proveyeron una muy buena generación de valor, con rendimientos superiores con respecto a sus índices de referencia. El SuperFondo Renta Variable, que es el más grande de los dos fondos de acciones del Santander, terminó casi 10 puntos por encima de su índice de referencia.

¿Cuál fue la estrategia?

El exceso de rendimiento por encima del índice de referencia viene explicado básicamente por dos causas. Por un lado, tuvimos un muy buen trabajo a lo largo del año en la selección de acciones que le veíamos mayor potencial. Por el otro, tomamos una postura muy conservadora de encarar las elecciones Elecciones PASO con un nivel de liquidez en dólares del 20%, lo que nos permitió estar bastante más protegidos en la caída del lunes posterior a las PASO. Ese día el S&P Merval cayó mas de un 40% en dólares.

Tuvimos un diciembre muy bueno, pero el 2020 arranca con mayores dudas. ¿Cómo ves a las acciones este año?

Soy positivo para este año. Es importante ver donde estamos parados hoy. El S&P Merval en dólares desde enero de 2018 hasta finales de 2019 tuvo una corrección brutal de 80% en moneda dura. Aún seguimos en esos valores y lo que observo es que las valuaciones lucen extremadamente atractivas. Si nos ponemos selectivos por sectores, entendemos que el mercado luce barato y hay muy buenas oportunidades

¿Qué sectores te gustan?

El sector financiero en primer lugar. Vemos a los bancos cotizando con múltiplos muy bajos. Por ejemplo, el ratio price earnings (PE) de los bancos hoy están en niveles 4 veces precio ganancia para 2020. No creemos que los bancos deberían ir similares a los bancos de Brasil de 10 a 12 veces, pero sí creemos que debería haber una recategorización e ir hacia niveles de 6 a 8 veces. Es un potencial en dólares muy grande. Otro segmento que nos gusta es el de materiales, en particular una acerera y otra cementara. Son dos compañías que se han mostrado protectivas y tienen la capacidad de trasladar a precios parte de la inflación y devaluación, con lo cual nos sentimos cómodos con ello. El tercer sector es el de real estate y consumo, una de las compañías mas grandes del sector esta cotizando al 20% del valor.

¿En qué sectores estarías con menor exposición?

Los dos sectores que aún no nos gustan y no tenemos visibilidad clara es el de gas y petróleo, y servicios ya que hasta ahora no conocemos la propuesta tarifaria del Gobierno.

Para que suban las acciones, el riesgo país debería bajar. ¿Lo ves bajando?

Creo que el riesgo país en 2000 no va a poder perdurar en el tiempo. Una vez que se acomoden las cosas y se diluya la incertidumbre actual, deberíamos ver bajar al riesgo país. Eso implica un potencial muy grande para las acciones argentinas y mejores valuaciones hacia adelante.

Wall Street tuvo un rally navideño muy alto y sigue en máximos históricos. ¿Qué riesgo ves de un ajuste y como impactaría ese escenario en Argentina?

Con respecto a las acciones americanas, tenemos exposición en los fondos mixtos, que varía entre 10% y 20%. El año pasado estuvimos muy conservadores por varios motivos. Por un lado, vemos que la curva de bonos del Tesoro americano ya lleva 12 meses de aplanamiento y vemos esto como un factor de riesgo ya que el aplanamiento suele ser un buen predictor de un próximo ciclo recesivo. Creemos que Estados Unidos está en el final de ciclo económico. Por otro lado, vemos que el crecimiento de las ganancias por acciones proyectado para 2019 era de nulo a negativo. Estamos con reportes de compañías del cuarto trimestre y va a ser el cuarto trimestre consecutivo con crecimiento negativo en las ganancias por acciones. Aun así, la estrategia no funcionó ya que estuvimos un 20% sub-invertido en esos segmentos, pero el S&P500 subió un 28%. Para este año vemos que el S&P 500 luce aún más caro. El price earning del S&P 500 está en 20 veces y a futuro, si bien se espera un crecimiento de ganancias del 10%, te da 18 veces y medio. Es caro en términos históricos. Vamos a ser cautelosos, pero estaremos invertidos alrededor de un 90%, con cautela ya que se trata de un año con elecciones en EE.UU.

¿Puede complicar a argentina un ajuste en Wall Street?

Creo que las acciones argentinas están caminando por otros carriles. También dependerá del tamaño de corrección que veamos en las acciones en EE.UU. Si el S&P 500 cae un 10%, no debería afectar fuertemente a las acciones argentinas. En cambio, si el ajuste es de 20% o más, sí va a afectar a renta variable local y a las acciones emergentes a nivel global.