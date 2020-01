Hay una lógica sobre el plan para la deuda, pero no es la del mercado

Hay un plan, y es más político que económico. A la mayoría de los acreedores les cuesta asumir esta lógica. Pero el miércoles advirtieron que hasta el propio FMI abrió el paraguas sobre qué es lo que puede esperar de la economía argentina en 2020, y sobre todo, desde cuándo. Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental, remarcó que será tarea de la misión que vendrá a Buenos Aires en febrero, entender el sendero que tiene en mente el ministro Martín Guzmán, y enhebrar todas las piezas de política pública anunciadas o por anunciar, para poder hacer su propia proyección de inflación y PBI. El organismo aspira a incluir las cifras actualizadas en la revisión de abril.

Está claro que en ese conjunto entra la renegociación de la deuda, que es central en términos del resultado fiscal con el que terminará el año. O dicho de otra manera, de la plata que tendrá el Estado para redistribuir e impulsar obras. El Ministerio de Economía tiene un rango de lo que espera de esta reestructuración, aunque no lo comunique. Tanto Alberto Fernández como su equipo tienen en claro que cada peso que retengan es un peso que podrán redistribuir internamente, y esa es una de las razones por las que no hay una transparencia total en torno a la estrategia. Porque si los acreedores tuvieran en claro que la Argentina tendrá superávit fiscal, los parámetros que manejarían para aceptar la propuesta que deberá hacer el Gobierno no serían los mismos que si se estima déficit. No solo eso: si hoy se presentara el plan, los analistas de los bancos de inversión y los propios fondos estarían discutiendo su contenido. Habría voces de todo tipo opinando si las propuestas presentadas son consistentes o no, si la deuda es pagable o no, etc. Y al equipo gubernamental no le interesa adelantar los tiempos de ese debate.

La discusión en torno a la deuda bonaerense apunta a testear al mercado. Postergar el pago sin nada a cambio no funcionó. Postergar ofreciendo pagar el interés correspondiente al período aplazado, está en veremos. Guzmán dice que es lógico poner la negociación bonaerense después de la nacional. Tiene razón. Pero el precio que deberá pagar para que su lógica se imponga es la primera señal de la reestructuración.

El Gobierno ya tiene el apoyo político que esperaba, manifestado por la oposición en el Congreso, similar al que recibió Macri en 2016 cuando gestionaba la salida del default. Después viene el Papa y los presidentes que influyen en el directorio del FMI. Ahí se resolverá qué pasa con Buenos Aires y en febrero aparecerá el plan. Todo en los tiempos de Alberto Fernández.

En el medio, aparecerá alguna señal intermedia para que el precio de los bonos no se vuelva tentador para los fondos buitre (lo que sucederá cuando su paridad roce los 30 centavos de dólar). Hay una lógica, pero no es la del mercado. Pronto sabremos si funciona.