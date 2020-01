Kicillof cargó contra la prensa y culpó del endeudamiento a Macri y Vidal

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó este mediodía contra el tratamiento que le da la prensa a la renegociación de su deuda e insistió en que el ex presidente, Mauricio Macri, y la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, son los culpables del fuerte endeudamiento en dólares.

El funcionario postuló que "la actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó la gestión de Macri y Vidal, en relación a los recursos disponibles".

En medio de la renegociación con los acreedores del bono BP21 para estirar al 1° de mayo un vencimiento de capital de u$s 250 millones que Buenos Aires debió haber pagado el pasado lunes, el gobernador dedicó un tiempo a aclarar cuestiones.

Sigo leyendo, azorado, el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la Provincia de Buenos Aires. “Acorralado” parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación. https://t.co/xjDvZWQpqv — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 29, 2020

La queja del ex ministro de Economía de la Nación (2013-2015) llegó a través de Twitter, en donde reclamó contra el título de un artículo periodístico.

"Sigo leyendo, azorado, el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la provincia de Buenos Aires. 'Acorralado' parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación", lamentó.

Y continuó: "Por otro lado, observo que insisten con enfatizar que el bono que se está discutiendo fue emitido en 2011. No hace falta ser un especialista para comprender que ese no es el problema de sostenibilidad que experimenta la provincia".

De esta forma, Kicillof señaló a aquellos que recuerdan que el bono en cuestión fue emitido por el ex gobernador Daniel Scioli en 2011, y luego fue ampliándose.

Según fuentes del mercado, apenas un 26% de los acreedores aceptaron que Buenos Aires les aplace el pago del BP21. Mientras tanto, recién este jueves se empezaron a pagar los intereses, por u$s 27 millones.

La actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó la gestión de Macri y Vidal, en relación a los recursos disponibles. Dejo dos gráficos que lo comprueban. Esa es, ni más ni menos, la realidad. pic.twitter.com/Xz6bFqxq3d — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 29, 2020

Un gráfico que compartió el ex ministro de Cristina Kirchner muestra que la provincia afrontará en 2020 vencimientos por u$s 3417 millones, de los cuales u$s 2274 millones (el 66,5%) fueron tomados después de 2016, en plena gestión de Macri y Vidal, mientras que los otros u$s 1143 millones son previos a ese año.

Los vencimientos de Buenos Aires en 2021 ascienden a los u$s 2562 millones, de los que u$s 1596 millones o el 62,2% corresponden a deuda emitida por Vidal.

Ya para 2022, la provincia más grande del país deberá abonar u$s 2057 millones y en 2023, u$s 2210 millones.

En estos dos años, que serían los últimos del primer mandato de Kicillof en Buenos Aires, los vencimientos corresponden en un 90% y 92%, respectivamente, a bonos tomados por la ex gobernadora.

"El primer gráfico muestra que 2/3 de los vencimientos de este año corresponden a la gestión Vidal. El segundo muestra que Vidal en sus 4 años contrajo el doble de deuda que en los 8 anteriores", dijo el actual ocupante de la silla en La Plata.

En ese segundo gráfico, se expone que las emisiones de deuda en el mercado internacional fueron de u$s 2700 millones entre 2008 y 2015 en la gestión de Scioli, ahora embajador argentino en Brasil, y de u$s 5050 millones en los últimos cuatro años, con un salto de 87%.

"No es una queja, pero los bonaerenses merecen un tratamiento más profesional de una cuestión tan seria y delicada", cerró su catarsis Kicillof contra el tratamiento periodístico.