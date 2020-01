Tecnología Miércoles 29 de Enero de 2020

Se cayó el sistema de esta área clave del Estado (y se puede perder todo): qué pasó

Aún no tuvo solución el problemas de funcionamiento del sistema informático Lex 100. Hace una semana que a raíz del inconveniente no ingresan expedientes nuevos, no salen autorizaciones en temas urgentes, ni se realizan sorteos de causas, entre otros inconvenientes.