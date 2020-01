El dólar se afianza en todas sus versiones

El dólar mayorista se negociaba siete centavos arriba, a $ 60,25, valor en el que se encuentra el Banco Central (BCRA) para delimitar el techo de la cotización.

El BCRA se ubicaba del lado de la oferta con una ficha de u$s 50 millones a un precio cinco centavos superior al que ofreció ayer. No obstante, en la City indicaron que todavía no se habían vendido dólares oficiales.

El billete se vendía a $ 63 en el Banco Nación y este también era el precio promedio calculado por la entidad sobre la base de bancos y casas de cambios. El precio final, sin embargo, es otro: un 30% por el impuesto solidario, casi $ 82. Otro dato a aclarar, por esta vía solo se pueden comprar $ 200 mensuales debido al cepo, un control que persistirá, según el Gobierno, hasta que "ingresen dólares".

El dólar blue mostraba un leve ascenso, pero alza al fin. En las cuevas la cotización estaba en torno a los $ 77,75, 25 centavos más que ayer.

El contado con liqui y el dólar MEP, en tanto, mostraron tanto tendencias positivas como negativas, pero después del mediodía se ubicaban en alza.

El dólar para la fuga, como se lo conoce al contado con liqui, valía $ 84,60 y el dólar bolsa, como se le dice al mep, cotizaba a $ 82,75.