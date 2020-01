El giro de Macri genera incertidumbre dentro del PRO y en sus socios

Todavía resuenan los ecos de la decisión de Mauricio Macri de aceptar un cargo en FIFA, que generó cuestionamientos especialmente de dirigentes del ámbito deportivo, pero también motivó incertidumbre dentro de la propia estructura de Juntos por el Cambio.

Desde el entorno del ex presidente, casi de inmediato, salieron a aclarar que el puesto que desempeñará en la máxima entidad del fútbol mundial no le demandará tanto tiempo como para debilitar su actividad política, que viene registrándose en cuentagotas desde que terminó el mandato. Ahora bien, aun sin significar un cambio en la estrategia macrista futura, ¿qué representa para la oposición este regreso imprevisto del ex presidente a su primer amor dirigencial, el mundo del fútbol?

En medio de una reconfiguración de la alianza opositora, con el radicalismo intentando tomar protagonismo propio, que Macri diversifique sus intereses desprotege especialmente a los principales actores del PRO, que él mismo consolidó en su momento y que hoy se encuentra ante el desafío de reconvertirse sin Macri como única referencia. Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, planteó su postura a través de un tuit en su cuenta personal no bien se enteró de la decisión.

"Estamos muy orgullosos de que puedas seguir sirviendo, en este caso uniendo fútbol, educación y valores para los jóvenes del mundo. Igual, recordá que aquí también te necesitamos", le escribió en Twitter la ex ministra de Seguridad, casi en tono de pedido de auxilio. Esa sensación que invade a Bullrich no escapa a muchos otros dirigentes del macrismo duro que dudan sobre cuánta participación tendrá el Presidente en el desafío de rediseñar la oposición.

Por lo pronto, Macri no bajó un mensaje directo, más allá de la autocrítica que esbozó el fin de semana en una charla que brindó en Villa la Angostura. Pero cerca suyo aseguran que su trabajo en FIFA, además de ser ad honorem y más allá de lo que lo honra la designación, será part time y no demandará más que un viaje esporádico a Zurich, donde se encuentra la sede de la entidad madre del fútbol.

"Mauricio sigue siendo la principal referencia de la oposición constructiva que planteó hacia lo que viene", sostienen fuentes que trabajan con el ex presidente, que aseguran que seguirá trabajando desde las oficinas que tiene en Vicente López en pos de la continuidad del espacio, pero sin fijarse plazos y siguiendo la coyuntura política a la distancia.

En el macrismo, en esta primera etapa posterior a que Macri dejó la presidencia, hay coincidencia en un punto. Incluso en una etapa de "luna de miel" que está viviendo Alberto Fernández, el optimismo acerca del futuro de su gobierno está por debajo de los valores iniciales del que registró Macri en 2015, y también los gobiernos anteriores, de Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

No obstante, un punto que genera alerta dentro de la estructura cambiemista tiene que ver con el espacio que vienen ganando algunos actores del radicalismo, especialmente Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y principal referente de la UCR hoy en el Congreso. Las diferencias del mendocino y varios de sus correligionarios con Macri y su equipo ya eran evidentes desde la segunda parte del mandato presidencial.

En paralelo, surgen otros referentes que toman vuelan propio, como el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ambos, con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, tienen un espacio en la mesa chica que rodea a Macri en la toma de decisiones.