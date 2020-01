Al plan UVA le falta una promesa más convincente contra la inflación

Después de contemplar los intereses de los deudores y del sistema financiero, el Gobierno decidió aplicar un mecanismo que amortigua el aumento que los créditos UVA deberían tener a partir de febrero. Es que durante la gestión de Mauricio Macri, el Ejecutivo decidió congelar el incremento de las cuotas durante seis meses, como forma de evitar que el salto de precios que provocó la devaluación post PASO le abriera un nuevo frente de reclamo social. Si se aplicara en febrero la inflación acumulada en ese período, la suba debería ser del orden de 26%. Con la nueva fórmula, el primer pago "descongelado" oscilará entre 5 y 6%, y el porcentaje restante se prorrateará en los siguientes doce meses.

La respuesta oficial traduce una primera definición: el Ejecutivo decidió preservar el instrumento. La UVA fue una apuesta de Federico Sturzenegger, motorizada por su fe inquebrantable en el proceso desinflacionario. El ex presidente del BCRA estaba convencido de que la Argentina tenía que tener un mecanismo que instaurara una moneda de largo plazo, una forma de darle un valor constante al peso para conseguir créditos a 20 años o más.

La UVA nació con críticas (algunas de funcionarios del propio gobierno, com fue el caso de Carlos Melconian, entonces presidente del Banco Nación). Pero su fundamento espejaba, en realidad, el escepticismo de aquellos que no estaban dispuestos a apostar contra la inflación. En un país que sufrió dos híper, fueron pocos los que esperaban que en cuatro años el IPC anual creciera solo un dígito. El propio Macri reconoció que su optimismo fue desmesurado, por no decir infundado (mirando las correcciones tarifarias pendientes y el atraso que acumuló el dólar hasta 2017).

En el inicio, los préstamos funcionaron bien y hasta fueron un boom. Su menor costo de entrada fue la clave de su éxito. Pero el problema se disparó dos años atrás, cuando la primera gran devaluación hizo saltar la inflación y la caída de la economía impidió la actualización del poder de compra de los salarios. En 2019 el problema se profundizó y Macri apeló al congelamiento temporario, dejando la solución en manos de la siguiente administración.

El Gobierno logró que los bancos paguen parte del precio que implica salvar las UVA. Los deudores esperaban más (de hecho para los que tomaron préstamos prendarios y personales no hay prorrateo). El Ejecutivo y el Central saben que no hay muchos otros mecanismos que hagan revivir el crédito hipotecario. La esperanza oficial es que baje el agua, se calmen los precios y la rueda vuelva a girar. Los constructores siguen a la espera del milagro: aminoraron el ritmo pero no pararon, tratando de aprovechar la baja de los costos en dólares. Lo que va a costar es que los que necesitan una vivienda vuelvan a creer en la promesa oficial de que se puede domar la inflación.