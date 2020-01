Tras reunión "productiva" con el FMI, Guzmán agendó cumbre con Kristalina Georgieva

La reunión en Nueva York entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el líder para la misión del Fondo Monetario para la Argentina, el venezolano Luis Cubeddu, terminó con expectativas positivas. Así lo manifestaron tanto desde el organismo internacional como fuentes cercanas al funcionario del Palacio de Hacienda.

"Fue un encuentro bastante productivo, muy constructivo con el ministro. Estuvimos más de una hora", afirmó Cubeddu, según declaraciones recogidas por los periodistas argentinos en el lugar.

De hecho, la reunión que se llevó a cabo en el Consulado argentino en Nueva York se extendió por más de 2:30 horas: comenzó a las 10 (hora Nueva York) y finalizó pasadas las 12:30.

Cubeddu mencionó al retirarse del encuentro, junto a Julie Kozack, número dos del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI (a cargo de Alejandro Werner) que en el encuentro elaboraron los "pasos a seguir".

De hecho, uno de los puntos que se acordaron es que el próximo 5 de febrero se dará una bilateral entre Guzmán y la titular del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, en el Vaticano: en ese lugar, ambos participarán ese día de un seminario, pero hasta hoy no se había pactado el encuentro.

Será la segunda vez que Guzmán se reunirá con la titular del organismo, tras el encuentro que mantuvo en noviembre, cuando aún no se había oficializado su cargo de ministro, en Washington.

Por ahora, el gobierno de Alberto Fernández descartó la posibilidad de avanzar con los desembolsos previstos que restan del préstamo stand-by con la Argentina, unos u$s 12.000 millones. Si no se utilizan para fines productivos y son para pagar deuda, no tiene sentido, es la premisa oficial.

Sí mencionó Guzmán, en más de una oportunidad, que buscará extender el plazo de pago de los u$s 44.000 millones que se recibieron del FMI en sólo 13 meses, con los vencimientos fuertes en 2022 y 2023, pero advirtió que "no aceptará ninguna condicionalidad".

El ministro de Economía estuvo acompañado por Sergio Chodos, representante argentino ante el Fondo, con base en Washington desde hace 15 días. Tras el encuentro de ayer con inversores, acreedores, banqueros y representantes de calificadoras de riesgo en el Council of the Americas, el ministro Guzmán mantuvo hoy este encuentro clave en la renegociación de la deuda: es que lo que se defina con el organismo servirá de paraguas para avanzar con los acreedores privados.

El propio Fernández puso como fecha límite llegar al 31 de marzo con el tema de la deuda resuelto, es decir, poco más de dos meses.

Esta misma noche el ministro regresará al país, pero sólo estará unos días, ya que el próximo 5 de febrero se verá con la Georgieva durante el seminario en el Vaticano.

También trascendió que habrá un encuentro con un representante del Tesoro de los Estados Unidos, aunque hasta el momento no hay precisiones sobre quién será ni la agenda que abordarán. Sí está claro que desde el lado argentino se intentará lograr un respaldo clave en el Directorio del FMI para la renegociación de los vencimientos. Estados Unidos es el país que mayor peso tiene en el Board del organismo.

Desde el Gobierno buscaron bajar las expectativas sobre avances sustanciales durante la ronda de reuniones. Sin embargo, un resultado positivo en la renegociación con el organismo sería un aval muy importante para poder avanzar también en el diálogo con los acreedores privados.

El gobierno argentino manifestó su voluntad de pago pero primero busca que la economía retome la senda del crecimiento. Para ello se propone reprogramar los compromisos de los próximos dos o tres años, en los que se concentra la mayor parte de los vencimientos. Y todo eso en un tiempo récord, apenas sesenta días.