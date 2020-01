Se reúne la Fed y se espera que mantenga la tasa de interés sin cambios.

La Reserva Federal de Estados Unidos se reúne para definir su política de tasas de interés. El consenso general del mercado es que no se esperan que la Fed lleve a cabo algún cambio en su política monetaria de tasa de interés. A su vez, la atención se centra en la hoja de balance de la Fed tras haber inyectado liquidez al sistema financiero recientemente.

Según las probabilidades implícitas de ver algún cambio en las tasas de interés de la Fed, actualmente existe un 87% de posibilidades de que el Comité no realice ningún cambio del miércoles por la tarde. En su ultima reunión, los miembros de la Fed decidieron mantener sin cambios la tasa de interés para dejarla en el rango de 1,75% y 1,5% y sin planes de cambiar las tasas a lo largo de 2020.

El acta de la Fed de diciembre se remarcó que los funcionarios de la Reserva Federal ven probable que la posición actual de la tasa de interés permanezca sin cambios durante un período de tiempo, a pesar de las preocupaciones de que las bajas tasas de interés podrían exacerbar los desequilibrios en el sector financiero.

Está previsto que el presidente de la Fed, Jerome Powell, de su informe a la prensa después de que la Fed publique su declaración el miércoles por la tarde. Es esperable que mencione cual es el impacto del coronavirus sobre la economía global y americana en particular. Todavía no está claro qué tan grave se volverá el virus o cómo afectará a las economías china y otras. Para el lunes, el virus había afectado a 4.000 personas y mató a 82.

Por el lado de las políticas, se espera que la Fed mantenga las tasas estables y no señale ningún otro movimiento.

Joseph Quinlan, jefe de estrategia de mercado y CIO en Merrill y Bank of America Private Bank espera que la Fed mantenga la tasa tras los éxitos económicos de 2019 y contemplando que se trata de un año electoral.

"Han llegado a 2020 con su trabajo realizado. Este es un año político. Han hecho su trabajo cuando se trata de reducir las tasas. Creo que están en modo de esperar y ver", afirmó.

Por su parte, el banco de inversión JPMorgan Chase escribió un informe a sus clientes en el que afirmó que la actual reunión de la Fed "debería ser una de las reuniones menos agitadas de los últimos años".

La hoja de balance como tema central

Dado que no se espera que la Fed realice algún cambio en su política monetario, la hoja de balance de la Fed se muestra como el tema central a monitorear por parte de los analistas. Durante el último trimestre de 2019, la Reserva Federal realizó un importante cambio de política.

Los miembros de la Fed comenzaron a expandir su balance nuevamente la cual se ha expandido en casi u$s 400.000 millones en los últimos cuatro meses y es un tema clave mientras los analistas en Wall Street debaten el impacto de la liquidez sobre los activos de riesgo.

En este contexto, los inversores están buscando más claridad por parte de la Reserva Federal de sobre cuánto puede ampliar su balance tras los esfuerzos de Powell para restablecer el equilibrio en los mercados de financiación a corto plazo. La Fed ha estado comprando letras del Tesoro de los Estados Unidos (T-Bills), inyectando liquidez por un total de u$s 60.000 millones al mes desde finales de agosto a partir de que se dio un salto importante de la tasa de interés del mercado de prestamos de corto plazo. El debate se centra en si la inyeccion de liquidez está asociada a los programas de Quantitative easing (QE) llevados a cabo desde 2008 para poder reactivar la economía americana tras la crisis económica subprime.

Powell ha reiterado que las operaciones son "técnicas" y están diseñadas para aumentar las reservas bancarias para mantener las tasas de recompra, y por lo tanto las tasas de interés en general, bajo control. Y la Fed ha dicho que continuará esas compras "al menos" hasta el segundo trimestre de este año.

"No representan un cambio en la postura de la política monetaria", dijo Powell el 30 de octubre. En particular, nuestras compras de letras del Tesoro no deben confundirse con los programas de compra de activos a gran escala que desplegamos después de la crisis financiera”, afirmó Powell.