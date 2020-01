Nuevo respaldo: Alberto compartió acto con Kicillof

El propio Alberto Fernández reveló que fue un llamado de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, el que lo llevó a asistir al evento "Argentina unida por la Educación y el Trabajo" en Moreno, donde en agosto de 2018 murieron dos trabajadores en la explosión de una escuela: homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.

"¿Dónde y a qué hora es?", le preguntó el Presidente al referente del Movimiento Evita. Rodeado de Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro y Axel Kicillof, simbólicamente el evento pareció otro respaldo al gobernador bonaerense que libra una batalla negociadora por la postergación del BP21.

Con el fantasma del default, mientras desde Estados Unidos llegaban versiones de que sólo el 26% (del 75% necesario) de los tenedores del bono había aceptado (ver aparte), desde la gobernación evitaron comentarios y Kicillof prefirió reperfilar el concepto. "Se habló mucho de la deuda en tapas de los diarios. Hablaron de bonistas pero se olvidaron de hablar de la enorme deuda que tenemos con la educación, tras cuatro años de abandono", apuntó el mandatario contra su sucesora, María Eugenia Vidal.

"La educación publica no es donde te caes sino donde te dan una mano y te salvan", añadió Kicillof, al volver a recordar la polémica frase de la ex gobernadora. Y para que no quedaran dudas del blanco elegido, cerró: "Nunca más que alguien diga que los maestros y maestras son enemigos de los bonaerenses".

El plan, presentado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, apunta a que 12 mil cooperativistas pinten las escuelas bonaerenses, en una primera etapa, para luego extenderlo al resto del país. Después, en su discurso, Kicillof le agradeció al Presidente y al ministro de Hacienda, Martín Guzmán por la iniciativa. La referencia al funcionario que en ese momento estaba en Nueva York hablando con los bonistas no pareció casualidad.

"Feliz de que esté Máximo (hizo campaña por la intendenta electa Mariel Fernández) y feliz que esté Cristina (Fernández de Kirchner), que si bien no está hoy, está con nosotros", celebró, a su turno, el Presidente. Otra mención que no pareció adrede, sobre todo cuando durante su monólogo insistió con la idea de evitar cortocircuitos dentro del Frente de Todos. "La unidad del pueblo volvió a llevar al pueblo a la Casa de Gobierno", afirmó Alberto Fernández, luego de volver a destacar la "generosidad" de la Vicepresidenta.

El mandatario remarcó: "Que nada ni nadie nos divida. Argentina está llena de odiadores y agoreros".

Luego de que desde el público le gritaran algo sobre Mauricio Macri ("ya vamos a hablar de él", lanzó desde el micrófono"), el Presidente evitó nombrarlo. Pero no por eso recordarlo. "Este un enorme plan de integración. Hasta el 10 de diciembre algunos creían que sobraban 20 millones de argentinos. En la Argentina cabemos todos", cerró.