Bono a 25 días paga 10 veces más que un plazo fijo

Mientras los bancos no paran de bajar las tasas de los plazos fijos, al punto que hoy rinden menos del 3% mensual, hay otra forma de apostar por los pesos y tener una ganancia del 20% en apenas 25 días.

Se trata del bono dual AF 20, que en la jerga lo denominan el Bono Alberto Fernández, por sus iniciales, y un reciente informe de research de Bull Market Brokers (BMB) recomienda incrementar un 25% la posición en este instrumento.

El tema es que el mercado aún no cree que el gobierno lo pague. “Pero es el principal gesto para recomponer el mercado de pases de mediano plazo. Que hayan respetado las letras en pesos fue el primer gesto, ahora el segundo gesto debería ser pagar el AF20, más con la alta probabilidad de roll over. Al menos la mitad iría a un roll over, ya que un 32% está en manos de institucionales, sin tener en cuenta a las aseguradoras”, prevé Mauro Mazza, de BMB.

Con eso estima que deberían pagar $ 50.000 millones, pero como van a colocar dos letras en las próximas semanas, es probable que recauden al menos entre $ 18 y $ 20.000 millones, teniendo que emitir únicamente $ 25.000 millones para el pago.

Mirá también Barclays augura una caída de u$s 2 en los precios del petróleo por el coronavirus Esto provoca una rebaja en su pronóstico para el Brent y el WTI para todo el año a u$s 62 y u$s 57 por barril, respectivamente. Y estima también un descenso transitorio de la demanda petrolera.

Por eso no creen que tenga un impacto relevante en el mercado de cambio este pago puntual, porque quienes podrían demandar dólares con esa posición entrarán en roll over para seguir participando y evitar pérdidas de capital.

El problema es que los fondos de inversión salen porque muy probablemente sean reperfilados con una nueva letra, de forma "voluntaria" y eso los obliga a ir saliendo, para que otros jugadores no afectados lo demanden. Por eso hay un desfasaje en el precio. “Muchos inversores, no solo del exterior, aceptarían otro dollar linked a un año, como hizo YPF, ya que mucho inversor institucional se siente cómodo con ese instrumento”, advierte el paper.

A su vez, advierten que los bonos Ley Argentina en pesos tendrán un trato distinto a los de dólares, independiente de la denominación: si se pagan en pesos se mantiene el cronograma al menos durante febrero.

En el AF20, un 32% los tienen registrados los fondos locales e internacionales: son $ 50.000 millones al menos a volcar en el mercado con Templeton y otros renovando hasta el 55% de la emisión de $ 105.000 millones.

En dólares MEP son u$s 600 millones con un roll over superior al 50%. El promedio de volumen en el MEP acumulados son entre u$s 50 y u$s 60 millones, por lo que volcarían al mercado el equivalente a 10 días de volumen.

Esto puede llegar a consumir la totalidad de la tenencia de Bonar 24 que tiene el FGS y otras entidades públicas si ocurre una dolarización por ese monto. Hasta el momento todas las renovaciones no superaron el 50% de roll over.

En el peor de los escenarios, el más pesimista (reperfilamiento de 90, 180 o 365 días) se reconoce el interés y no hay quita de capital por ser deuda en pesos. En BMB aseguran que aplicaría también para un canje compulsivo por otro dollar linked en el caso extremo.