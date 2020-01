El balance de la semana en el mercado en cinco datos

No fue una semana fácil para el riesgo local, aunque tampoco debe sorprender. Las complicaciones con la deuda provincial, un mensaje más complicado, o menos amigable de Guzman, y rumores varios presionaron sobre los bonos en dólares, con un riesgo país que nuevamente se ubica arriba de los 2000 puntos.

La incertidumbre, en este marco, se acrecienta y los tiempos se aceleran con inversores que se impacientan por una propuesta concreta, o al menos avances en las negociaciones de la deuda soberana. De hecho, el combo de señales de esta semana no fue buena.

Buenos Aires entre el default, o conseguir el 75%

Entre los datos de la semana, no hay dudas de que la situación financiera de PBA sigue pesando sobre los precios no solo a nivel provincial, sino también sobre la curva de los soberanos. Sin poder conseguir el 75% necesario para poder cambiar las condiciones del PB21, el Gobierno decidió extender el tiempo hasta el 31 de enero. La probabilidad igual de que lo logre es complicada. Así las cosas, este lunes pagará los intereses, pero no el capital. Mientras que de no hacerlo antes del 5 de febrero entrará en default, y un juego complicado. De hecho, una vez más, esta semana Guzmán volvió a pedir buena voluntad a los acreedores confirmando que la Nación no auxiliará a la Kicillof. Algo que claramente no ayudó a tranquilizar las aguas.

En este marco, y con la mirada en el viernes próximo, los bonos provinciales acumularon bajas del 2% en promedio en la semana. Entre los cuales, y lógicamente, el BP21 registró una importante baja del 6.2% para ubicarse debajo de los USD 54, luego de operar en la zona de USD 70 a principios de mes.

Los bonos en USD también afectados (el riesgo país arriba nuevamente de los 2000 puntos)

Los bonos soberanos no escaparon a esta tendencia, en un escenario en donde la negociación por la reestructuración nacional no logra no verse afectada por la situación provincial. No hay dudas que mete ruido, y hace mella en la confianza de los inversores. La curva se movió así a la baja, con caídas de entre 3% y 8%, a la vez que las paridades están a punto de quebrar la zona de 45%. Un dato tampoco positivo, aunque aún por arriba del 35/37% que llegó a operarse meses atrás.

Pero no sólo la provincia de Buenos Aires no ayudó, como dijimos las últimas declaraciones de Guzmán no fueron mucho más amigables. Donde, si bien la conferencia no dejó nada muy nuevo apuntando a la herencia recibida y la necesidad de crecer para afrontar los compromisos de pago, dejó una sensación no muy favorable. Oficialmente, lo que sí hizo fue mandar un proyecto de Ley al Congreso, el cual habilitaría el inicio de las negociaciones de deuda extranjera. Proyecto que, igualmente no es más que una formalidad y que no trajo definiciones concretas sobre el camino que puedan tomar las negociaciones.

En cuanto al diferencial de paridades por legislación, esta se mantiene, aunque aún no hay definiciones sobre si habrá o no un tratamiento distinto. Los bonos ley nacional en promedio se ubica en el 45.3%, y los de ley extranjera en 46.3%, llevando el spread a niveles 90 puntos. Como referencia, este cerró la semana pasada en 400 puntos.

Otra historia, en cambio, cuenta la deuda en pesos. Un resultado considerado exitoso del canje de letras (Lecaps por Lebads) y la estrategia de colocaciones, van permitiendo renovar gran parte de los vencimientos y aliviando el cronograma de pagos. En consecuencia, la posibilidad de una reestructuración de esta deuda se aleja. Así estos bonos volvieron a cerrar una semana positiva, con subas de entre 3% y 7% para los bonos indexados por CER y del orden del 2% para los de tasas fija o variable.

Por otro lado, dentro del mercado de acciones argentinas, el S&P Merval cayó casi un 3% en la semana tras moverse en sintonía con el mercado de deuda, con volatilidad alta y negocios bajos. Así, el índice cerró cerca de los 39.900 puntos. Mirando el panel líder, la selectividad se mantiene, reflejando números mixtos. Donde los principales rojos fueron para Cablevision, Banco Frances, Ternium y TGNO4 que registraron bajas del 12%, 11.6%, 9.8% y 8.9% respectivamente. Las subas, en cambio, fueron solo para Cresud y Telecom en 1.9% y 0.7%, en igual orden.

Mientras tanto, como esperábamos la semana pasada y como dato, la agenda financiera para algunas empresas y provincias por fuera de lo soberano fue tomando fuerza. Hemos visto algunas ONs y una colocación de CABA a mediados de enero, a lo que se sumó la provincia de Chaco con una colocación de tres letras en pesos, e YPF -que alcanzó un financiamiento de USD 158 millones- esta semana.

Dólar oficial tranquilo, y brechas al alza

En cuanto al mercado de cambios, el mayorista cerró en $60.1, con volúmenes bajos. El Central igualmente volvió a ser comprador, sumaron unos USD 100 millones a las reservas, que se ubican arriba de los USD 45.300 millones. El minorista, en tanto, en $62.9, manteniendo el solidario en $82.

El CCL y el MEP, en cambio, se dispararon. El primero cerró en $ 83.2, superando por primera vez la cotización del dólar solidario, mientras que el MEP en $81.8. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial (BCRA3500) se ubica en torno al 39% y 36%, respectivamente, tocando máximos y volviendo a niveles de 2015. El viernes pasado, como referencia estás era del 34% y 32%.

Cambiando de eje, a la política monetaria, esta semana comenzó la nueva modalidad de licitaciones de Leliq. Sólo dos veces por semana, mientras que el COPOM y afectado por la suba de la brecha, mantuvo la tasa en el 50% anual. Esto en un escenario, en donde las pasivas, siguen a la baja. La Badlar, por ejemplo, se ubica debajo de 34.5% -un punto porcentual debajo de la semana pasada-.

Agenda Económica de la semana: actividad, resultado fiscal y sector externo

Por último, varios datos económicos. En el plano fiscal, se conoció que el 2019 cerró con un déficit primario de $95.121 millones, lo que equivale a un 0.4% PBI –mejorando desde el déficit de 2.4% del PBI del 2018-. De esta manera, y si bien se habló de ciertos “recursos extraordinarios” que generaron cierta polémica, se sobre cumplió con la meta pactada con el Fondo que exigía un déficit del 0.5%.

En cuanto al sector externo, la balanza comercial fue superavitaria en USD 15.990 millones en el año, tras una fuerte caída en las importaciones del 25% ia (USD 49.125 millones) y una leve suba en las exportaciones –del orden del 5.4%. De esta manera, se alcanzó el balance positivo más alto de los últimos 17 años, revirtiendo si el déficit de USD 3.701 millones del 2018.

Por último, el EMAE de noviembre se contrajo 1.9% contra el año pasado, y una baja del 1.7% si lo medimos mensualmente. Así, la economía argentina acumula una caída del 2.3% en los primeros once meses del 2019.

Los mercados siguen de cerca a China (los fantasmas del 2003 acechan la economía)

En lo externo, la epidemia que azota a China fue lo que concentró la atención, y también generó tensión. En concreto, la lectura está en cómo esta epidemia puede afectar el crecimiento, en principio, del gigante chino. Esto producto del recuerdo aún fresco del 2002/2003.

Recordemos que, en ese año, un brote en ese país se llevó casi 800 vidas en todo el mundo, y tuvo un efecto en el crecimiento en el PBI chino. En cifras, la pandemia le costó a la economía mundial alrededor de USD 40.000 millones, lo que indicaría una contracción del PBI global del 0.1%. Si solo nos centramos en China y Hong Kong (epicentro) la caída fue de más del 1% y 2.5%, respectivamente. Incluso, en la actualidad, lo que empeora las circunstancias es el momento. El Año Nuevo será el puntapié de una semana entera de vacaciones, donde la comunidad asiática aprovecha para viajar y esparcirse.

Así la semana cerró con bajas generalizas en el mundo. Japón con una caída de 0.8% y China con una baja del 3.2%, mientras que en Europa el rojo fue 1% en promedio, y en EEUU los principales índices perdieron entre 0.5-1%.

Balances, Trump, BCE y más …

Por otro lado, sigue en proceso la temporada de balances, que comienza a tomar ritmo también en Europa y otros lados del mundo. En concreto, ya reportaron un 16% del S&P 500, con un 69% superando las expectativas. Si bien se mantiene por encima del promedio a largo plazo (del 65%), pero está lejos del 74% promedio de los últimos cuatro trimestres.

En tanto, que si vamos a los eventos de la semana, se habló del Foro Económico Mundial en Davos donde el foco se mantiene en las cuestiones climáticas y el desarrollo económico sustentable. Si bien no hubo grandes declaraciones, o desafíos, la preocupación se mantiene sobre las expectativas de crecimiento a nivel mundial. En ese sentido, el FMI reafirmó que la perspectiva económica mundial sigue siendo lenta, volviendo a recortar sus pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020 a 2.9% y 3.3%, respectivamente.

Mientras que, por último, debemos hablar de Trump y ”sus” temas. El Presidente de los Estados Unidos insiste con llegar a un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea –alegando el enorme déficit comercial de bienes y servicios con el bloque-, en tanto se desarrolla su juicio político. Acá igual no hubo grandes sorpresas. Con debates de más de ocho horas diarios, los Demócratas se centraron en la acusación de que Trump abusó de su cargo presionando a Ucrania para que investigara a Biden, y su familia, con fines puramente políticos.

Ya para cerrar, algunos datos de la agenda económica, y la reunión del BCE. En este Lagarde anunció una “revisión estratégica” que buscará redefinir los objetivos de la entidad, y las herramientas para alcanzarlo. En tanto, que de los PMI -principal dato económico de la semana- debemos hablar de números mixtos tanto en Europa como USA.

Lo que vendrá…

Ahora con respecto a la semana entrante, lo que podemos decir de partida, que será intenta. Hasta tanto no haya una oferta sobre la mesa, en el clima actual la sensibilidad sobre las negociaciones de la deuda será alta, y complicada de manejar para el mercado. Parte de la atención estará sobre los viajes de Guzman, y sus posibles reuniones tanto con acreedores como el FMI.

También será clave entendemos la situación de la provincia de Buenos Aires dentro de su propio proceso de reestructuración. Acá la fecha será el viernes próximo, o en su defecto el 5 de febrero, dado que este lunes sólo se pagará intereses (y no el capital). Además, las señales políticas frente a las decisiones que se tomen, serán leídas no sólo por los acreedores provinciales sino también por los nacionales.

Por otra parte, y sin datos de la agenda económica, lo que se mirará serán las colocaciones de deuda varias que se anunciaron. Por un lado, este lunes una nueva colocación del Cresud. Licitará una ON en pesos, dólar linked y USD a 12, 18 y 15 meses, respectivamente, buscando levantar en conjunto hasta USD 240 millones. Y también letras del Tesoro nacional. Unos días más adelante, dos ONs de Telecom y letras de la provincia de Buenos Aires.

En lo externo, con China cerrado por el Año Nuevo Lunar, la agenda económica internacional se concentrará principalmente en EEUU y Europa. La FED volverá a escena, y el miércoles contaremos con una nueva reunión de política monetaria. Con nuevo panel de votantes, no se esperan cambios en la tasa de referencia, pero será interesante la visión de la entidad sobre el futuro de la economía americana para este año. También contaremos con los datos de PBI para el último trimestre del 2019 de EEUU y la UE, y datos de inflación y desempleo para este último. Por último, en Estados Unidos se publicarán los precios del gasto de consumo personal (PCE) –índice preferido de la FED para el control de la inflación-.

En lo corporativo, la semana estará cargado de balances. Entre las más destacadas a presentar sus cifras, encontramos a Pfizer, Starbucks, 3M, Facebook, Mastercard, AT&T, Boeing, McDonalds, General Electric, Tesla, Amazon, Visa, Coca Cola, Chevron y Exxon Mobil.