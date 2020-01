Kicillof no descarta estirar otra vez el plazo para que acepten los bonistas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ratificó hoy que la Provincia "no tiene los recursos" para abonar el vencimiento de un bono, y anticipó que el 5 de febrero "sería la última oportunidad" de lograr la aceptación del 75% de los bonistas para postergar el pago.

No obstante, reiteró que "algunos" bonistas ya aceptaron la oferta del Poder Ejecutivo, de postergar el pago del capital, por u$s 250 millones, del bono BP 21 hasta mayo.

"Hasta el 5 de febrero sería la última oportunidad en el esquema de aceptación de ésto, o ya entramos dentro del vencimiento", indicó Kicillof.

El 5 de febrero es cuando vence el plazo de 10 días de gracia adicional que, por las cláusulas del BP21, tiene la provincia desde el vencimiento original.

Y puede constituirse en un día bisagra: sin acuerdo con los bonistas o sin pagar el capital, Buenos Aires puede entrar en default. Y con la cesación de pagos, los acreedores podrían disparar la cláusula de aceleración, por la que con el acuerdo de solo el 25% de los tenedores forzaría a la provincia a cancelar el total de la obligación más intereses.

El miércoles, el gobierno bonaerense postergó hasta el 31 de enero el límite para que los acreedores del BP21 den su consentimiento a postergar el pago de capital, pero ahora Kicillof dejó entrever que la fecha puede postergarse hasta el mismo miércoles 5 de febrero.

En declaraciones a radio La Red, Kicillof comentó que los bonistas "pidieron un plazo mayor en las conversaciones que tuvimos. Estuvimos hablando con todos ellos en buenos términos, pero algunos de ellos pidieron un plazo mayor. Otros ya aceptaron la oferta".

"Pidieron un plazo mayor, quieren seguir con las conversaciones, piden determinadas precisiones. Es un bono cuya propiedad está bastante dispersa", añadió el mandatario.

En ese sentido, expuso que "aparentemente, el fondo que más tenencia tiene (Fidelity) es un 16%, entonces está muy atomizado, y las cláusulas de estos bonos dicen que para que la aceptación sea general necesitás una aprobación del 75%. Es muy exigente".



"Por eso, lo único que pedimos es esperen hasta mayo, cuando el gobierno nacional esté más establecido en el diálogo por la deuda nacional. No es una propuesta audaz, solamente es esperen un poco más para poder hacer pie", enfatizó.

En esa línea, también el director ejecutivo de ARBA planteó que "la situación de la provincia de Buenos Aires es critica".

En declaraciones radiales, Girard apuntó que "Kicillof y el ministro de Hacienda, Pablo López, lograron en este acuerdo intermedio extender el plazo hasta el 31 de enero", y consideró que "se está por el camino correcto y será una gestión exitosa".

Por su parte, Kicillof insistió: "hoy no tenemos los recursos, por eso se lo decimos a los acreedores. Ellos lo saben, es algo evidente. Este año vencen u$s 2900 millones de dólares. Les hicimos una propuesta nada sofisticada. No es que propusimos una quita".

Según pudo saber El Cronista, la propuesta de dilatar el pago no implica cambios para el instrumento, ya que plantea la postergación del capital y con la misma tasa vigente, que se ubica por encima del 10%.

Reclamo opositor

En tanto, el presidente del bloque de Diputados provinciales Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, pidió hoy al Poder Ejecutivo que "informe la hoja de ruta" de la negociación de la deuda que lleva adelante con los tenedores del bono BP21.



En declaraciones a Télam, el legislador manifestó que junto a su par del Senado, Roberto Costa, solicitaron que el gobierno además dé cuenta sobre "los criterios a adoptar" con los acreedores.



"Nuestra solicitud de reunión entre los presidentes de los bloques de Diputados y Senadores con miembros del Ejecutivo tiene que ver la importancia de compartir información y aportar entre todas las fuerzas políticas distintas miradas respecto de la actualidad y perspectivas futuras de los compromisos de deuda de la provincia", detalló Abad.



Contó que el Gobierno respondió que "se tratará en el marco de la Emergencia, en la bicameral convocada para febrero".



"Es de absoluta responsabilidad: al ser un tema que trasciende a un solo gobierno, es fundamental conocer de primera mano y a fondo la información sobre el futuro inmediato de la deuda en la provincia", insistió Abad.



Por otro lado, consideró que los vencimientos "no son imposibles de afrontar, ni son una sorpresa para quienes conocen los números de la provincia" y juzgó que se trata de "un compromiso que hay que honrar" y para el cual "la provincia cuenta con herramientas".