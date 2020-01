Guzmán ultima detalles para su viaje a Nueva York

El lunes el ministro de Economía despegará en un avión desde el aeropuerto en Buenos Aires con destino Nueva York. Será su primer viaje internacional a la ciudad donde, de hecho, residió los anteriores 11 años.

El objetivo será tener un encuentro con inversores e interesados en invertir en la Argentina, en un desayuno que organiza el Council of the Americas en esa ciudad para este martes 28.

En ese primer intercambio en el que el ministro mantendrá con referentes económicos en Nueva York, Guzmán dará un panorama general de la economía argentina y expondrá sobre el proyecto de ley para la "Restauración de la sostenibilidad de deuda" que el martes último entró al Congreso.

Casi en sintonía con la exposición de Guzmán en Nueva York, parte de su equipo va a estar defendiendo el proyecto de ley en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas en el Congreso en Buenos Aires, el próximo martes 28. Desde el Frente de Todos buscan que este proyecto se apruebe en Diputados la próxima semana.

La visita de Guzmán a Nueva York será breve: por ahora no tiene agendados otros encuentros, ni con inversores ni con otros actores económicos además del desayuno en el Council of the Americas. De hecho, el mismo martes ya emprende el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Tampoco está previsto que Guzmán, tras el encuentro que tuvo con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, antes de asumir como ministro, vaya a Washington DC, sede del organismo.

Luego del viaje a Estados Unidos, el próximo viaje internacional de Guzmán será una semana después: el 5 de febrero será parte de un encuentro sobre economía en el Vaticano, en el que también participará la búlgara Georgieva.

Por ahora no hay previsto una reunión bilateral con la titular del FMI, aunque se descuenta que, al menos, se cruzarán en los pasillos en los que se hará el encuentro.

La titular del organismo multilateral ofreció el viernes pasado en Washington otra señal de cercanía con el gobierno de Alberto Fernández.

"Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en la Argentina", dijo Georgieva, durante un evento en el Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de investigaciones de Washington.

Y cerró: "Hablé con el Presidente, con el Ministro de Economía y ahora con el staff, el staff que trabaja en Argentina está en contacto cercano. Estamos buscando hacer lo que podamos para ayudar a la Argentina. Vemos de la misma manera la necesidad de restaurar la economía y abordar el aumento de la pobreza que ha afectado negativamente a muchos argentinos".

La Argentina había pactado con el FMI un préstamo stand-by a tres años por u$s 57.000 millones (el más grande desembolsado de la historia del organismo), que vencía en el formato original a mediados de 2021. Por ahora Fernández descartó la posibilidad de avanzar con los desembolsos restantes, por unos u$s 12.000 millones.