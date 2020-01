El stock de Leliq volvió a superar el billón de pesos pese a la baja de tasas

En la primera semana de funcionamiento del nuevo esquema de subastas de Leliq a 7 y 14 días, los resultados en cuanto a absorción monetaria fueron escasos. Aunque los datos definitivos estarán en los próximos días, los preliminares indican que los bancos hicieron un cambio de instrumentos, ya que el stock de pases pasivos se derrumbó mientras el de Leliq volvió a superar el billón de pesos.

El stock de Leliq no tocaba los niveles actuales desde el pasado 28 de agosto, cuando totalizaba $ 1,26 billón. Sin embargo, con el tipo de cambio de aquel momento, el saldo de letras de liquidez equivalía u$s 21.720 millones. El stock actual, de $ 1,28 billón, medido en moneda dura, es ligeramente menor al de agosto, ya que representa u$s 21.450 millones.

Tras la llegada de las letras a 14 días, con subastas los martes y jueves, se vio un fuerte desarme de pases pasivos a un día, cuyo stock había superado al de Leliq durante la semana pasada. Las entidades financieras decidieron migrar hacia las letras a 7 y 14 días. Es que los bancos se preparan para el nuevo escenario de rendimiento de los pases, que desde el lunes próximo pagarán solo el 50% de la tasa de Leliq (en lugar del 87,5% de la misma que pagan hasta hoy).

Otro punto que tienen en cuenta las mesas bancarias es la expectativa de mayores recortes a la tasa de referencia. Si bien el Directorio del Banco Central (BCRA) ratificó ayer el piso de 50%, el consenso del mercado indica que el sendero será descendente, por lo que las entidades prefieren asegurarse la tasa actual por más tiempo.

"Es interesante resaltar que la remuneración para los bancos, por esta migración de pases a letras, tiene que haber subido dos puntos aproximadamente. Por los pases les pagaban cerca de 43% y ahora se van a Leliq a 50%. Eso ayuda a frenar un poco la caída en las tasas de plazos fijos", destacó Fernando Marull, de FMyA.

El consenso del mercado indica que el organismo conducido por Miguel Pesce continuará con los recortes la tasa

En los primeros tres días de esta semana, el stock de pases pasivos cayó $ 623.472 millones y al miércoles totalizaba $ 190.990 millones. A contramano, el saldo de Leliq sumó $ 510.523 millones y cerraba la tercera jornada de la semana en $ 1,28 billón. Ayer, en la segunda subasta de la semana, el BCRA tomó otros $ 561.879 millones distribuidos en $ 211.870 millones a 7 días y $ 350.000 millones en el plazo de 14 días.

Con esos números en mente, Marull afirmó: "En base a la migración de pases a Leliq, mi estimación es que esta semana se volvió a colocar todo lo que vendía. Hubo días donde expandió y otros donde contrajo, así que el saldo, por lo menos hasta el hoy (por ayer) debería ser cercano a cero".

Desde el próximo lunes, los pases pasarán de pagar el 87,5% de la tasa de Leliq a ofrecer sólo el 50% de la misma

"Sigue la migración y puede que hayan absorbido hoy (por ayer) un poco menos de $ 100.000 millones. Sin embargo, hay que tener cuidado porque mañana (por hoy) vencen Leliq por $ 130.914 millones y no hay licitación. Lo mismo va a pasar el lunes. En esta transición a mayores plazos y con menos licitaciones por semana es complicado evaluar la gestión de la liquidez diariamente", agregó Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.