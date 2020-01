Deuda: el oficialismo aceita el diálogo en Diputados para apurar la renegociación

Mientras que la calificadora de riesgo Fitch Ratings Ltd. anunciaba otra mala noticia para los títulos públicos argentinos, al dar a conocer que le bajará la calificación de la deuda denominada en moneda local a “default restringido”, el oficialismo apuraba el tratamiento del proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Durante una reunión que se llevó adelante esta tarde en el Salón de Honor del Palacio del Congreso, y con el Presidente Alberto Fernández en Israel, referentes del Ejecutivo y diputados del bloque del Frente de Todos, junto con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, ultimaron los detalles en torno al debate que se pondrá marcha la semana que viene. La sesión en diputados será el miércoles al mediodía. Además, miembros del Ministerio de Economía participarán del debate en el plenario de comisiones, tras el pedido hecho por la oposición.

Una vez finalizado el encuentro, que se mantuvo a puertas cerradas y que contó con un “clima distendido”, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller anticipó algunas de los detalles que se ultimaron en el encuentro. Entre ellos, se acordó que la sesión será el próximo miércoles, a las 12. Y, según estiman fuentes parlamentarias, el debate en el recinto no se extenderá más allá de las 20, y sería girado al Senado.

Heller también dijo que se acordó que el martes al mediodía el proyecto será debatido en un plenario del que participarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas. Sobre este punto, otro dato que confirmó Heller es que del plenario participarán integrantes del Ministerio de Economía “para atender a las explicaciones del caso”. Aunque, se encargó de aclarar que Guzmán –pese a los pedidos de la oposición– no podrá asistir al debate. Es que el funcionario se encontrará en Nueva York, donde participará del Consejo de las Américas. De todas maneras, el diputado aclaró: “No hay inconveniente que, si en el futuro hace falta, concurra”.

También, y en consonancia con el reclamo que había hecho la oposición tras la presentación del proyecto, el oficialismo acordó que el martes, en la previa al plenario de comisiones, se constituirá la comisión de Finanzas, que será presidida por la diputada Fernanda Vallejos. Heller asumirá al frente de Presupuesto y Hacienda, que había quedado en manos del neuquino Darío Martínez, en el marco del debate por la Emergencia Económica que se trató en diciembre, antes de que Heller jurara como diputado. En tanto, el neuquino recibió la promesa de que quedará al frente de la comisión de Energía, una vez que se constituya.

Por otra parte, el oficialismo baraja la posibilidad de incluir en el temario el Pacto Fiscal. En este caso, la ley que ya fue aprobada por el Senado en diciembre, se trataría “sobre tablas”. Esto es: no sería tratada en comisiones, por lo que requerirá de las dos terceras partes de los presentes de la Cámara para habilitar su tratamiento en el recinto.

Durante la “reunión formal”, que se llevó adelante mientras el presidente Alberto Fernández permanece en Israel, también se intercambiaron “ideas básicas sobre los contenidos y el alcance del proyecto”. En cambio, no se abordaron “las características de lo que la Argentina va a proponer. Eso no ha estado en el temario, no ha formado parte de nuestra conversación”, resaltó el Heller.

Además de Heller, Massa, Vallejos y Martínez, participaron del encuentro los diputados Máximo Kirchner, presidente de la bancada oficialista, Cristina Álvarez Rodríguez e Itaí Hagman. En tanto, del Ejecutivo se hicieron presentes Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete), Haroldo Montagú (viceministerio de Economía), Fernando "Chino" Navarro (secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil) y Rodrigo Ruete (subsecretario de relaciones institucionales), entre otros.