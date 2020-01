El BCRA mantuvo la tasa en 50% mientras prepara Leliq a 21 y 28 días

El Banco Central (BCRA) emitió hoy un comunicado de política monetaria en el que mantuvo el piso de la tasa de 50% para las Leliq con plazos a 7 y 14 días. Al mismo tiempo, el organismo prepara el desembarco de letras con vencimientos a 21 y 28 días.

"Las recientes modificaciones a las subastas de Leliq, que implicaron comenzar a ofrecer al mercado Leliq a 14 días, resultan en una baja de la tasa de interés de referencia en términos efectivos", resaltó el comunicado.

Luego de estrenar las Leliq a 14 días, la semana que viene sería el debut de las letras a 21 días y más adelante llegarían las de 28 jornadas.

En ese sentido, la explicación del BCRA apunta a que, al mantener la tasa de 50% para el plazo de 7 y 14 días, el rendimiento efectivo que perciben los bancos y, por ende, el costo que paga el BCRA, disminuye porque se capitaliza en menos ocasiones a lo largo del mes.

Según pudo saber El Cronista, la intención de la autoridad monetaria es continuar estirando los plazos de Leliq. La semana próxima debutarían las letras a 21 días y luego llegarían las de 28 días de plazo. De esta manera, seguiría reduciendo la tasa efectiva, a la vez que buscaría realizar solo una subasta por semana.

"El Directorio del BCRA seguirá monitoreando el comportamiento de las tasas de interés reales y el desempeño de la economía, en el marco de los avances del Acuerdo Económico y Social y del Acuerdo de Precios Cuidados", advirtió el comunicado del BCRA.

Pesce habló sobre la tasa

En declaraciones realizadas más temprano a la agencia Bloomberg, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, se refirió a las tasas de interés y su relación con la reciente expansión de la base monetaria.

“En febrero, el exceso de demanda de efectivo producido en diciembre y enero por fiestas, aguinaldo y vacaciones vuelve a los bancos”, dijo. Y agregó: “Hasta que los bancos puedan 'digerir' ese dinero hay que evitar que provoque distorsiones en las tasas de interés”.

Asimismo, el titular de la autoridad monetaria volvió a cargar contra los altos rendimientos que había garantizado la gestión anterior aunque aseguró que no busca tasas negativas. “La evidencia de que las extravagantemente altas tasas de interés no contribuyen a reducir la inflación inercial no quiere decir que creamos que las tasas negativas puedan servir para resolver los problemas que debe afrontar el Banco Central”, afirmó.

Finalmente, Pesce descartó que la baja de tasas pueda generar un aumento de precios en el corto plazo: “El riesgo inflacionario no es inmediato sino mediato”, sentenció.