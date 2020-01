Lucas Ghi: “El macrismo no tuvo un plan para el conurbano”

Lucas Ghi, del Frente de Todos, volvió a ser intendente de Morón en diciembre. Ya lo había hecho entre 2009 y 2015. Los primeros dos años como interino, ya que Martín Sabbatella dejó el cargo para asumir como diputado, y luego fue ratificado en las urnas. En 2015 no se presentó y en octubre pasado le ganó a Ramiro Tagliaferro, de Juntos por el Cambio, por tres puntos porcentuales.

En el palacio municipal recibió a El Cronista y dio sus impresiones sobre la actual situación política y económica.

¿Cómo encontró el municipio después de cuatro años?

El fenómeno de la deuda es una constante en nación, provincia y municipio. Nosotros hicimos una convocatoria a proveedores que argumentaban tener alguna exigencia: vinieron más de 400 personas y estimamos que el volumen es de $ 1200 millones.

Para tener un parámetro, el año pasado se ejecutaron $4800 millones. De ese total, el 55% es masa salarial. Entre un 15 y 18% está comprometido con la recolección de residuos. Esos casi $1200 millones es la libre disponibilidad en un año. Si yo quisiese pagar en un año lo que debo, no tendría que hacer nada más que pagar los sueldos y recoger la basura.

¿La gestión Vidal desprotegió a los municipios?

La provincia no estuvo exenta a las decisiones que se tomaron en relación al modelo macroeconómico de país.

El proyecto económico del macrismo nos puede gustar más o menos, pero tuvo un plan para el sur con Vaca Muerta, para la pampa húmeda con la soja y para el norte con las energías renovables. Pero se olvidaron del conurbano, no hubo plan. Eso se vio reflejado en el deterioro del entramado social, productivo, escolar y sanitario. Ahí el rol de la provincia estuvo desdibujado. No tuvo Ministerio de Producción hasta poco antes de terminar el período.

¿Y a nivel municipal?

Yo trato de tener una mirada equilibrada, de no decir “todo lo que se hizo está mal, ahora llegamos nosotros y se resuelve todo”. De hecho ganamos por tres puntos. Yo reconozco que hay cosas que en la última etapa se hicieron bien en Morón. Teníamos un polo industrial vinculado a la actividad aeronáutica en la base aérea y se profundizó el trabajo. Los corredores viales principales estuvieron atendidos y puestos en valor. No se me cae ningún anillo y lo digo. Pero en los espacios en los que si no está el Estado no hay nadie, están colapsados. Me refiero a lo básico: salud, educación, vivienda.

Entonces, los sectores medios consolidados no lo sienten. En términos de conformación socioeconómica Morón es muy parecido a Vicente López, inclusive a la capital. Entonces, el sector más popular es el que más sufrió un gobierno que creo que fue muy distante para con sus demandas.

¿Cuál es tu visión sobre el uso que el anterior gobierno le dio a los fondos?

Ahí la orientación política es determinante, y algunas decisiones no las comparto. Ejecutar más de $200 millones en el metrobús no lo comparto. No es que esté en desacuerdo metrobús, pero hubiese pensado si era en ese lugar de nuestra ciudad: solo pasan cuatro líneas. Hoy tardás más en recorrer ese trayecto porque tenés cuatro semáforos más.

¿Cómo es el vínculo con Kicillof?

Muy bien, tengo la suerte de conocer a Axel desde antes que sea ministro de Economía, hay confianza. Veo una persona que tiene los atributos que debería tener todo gobernante: vocación de trabajo, capacidad de escucha, accesible y con liderazgo.

A nivel político, ¿cómo está la construcción de Nuevo Encuentro dentro del Frente de Todos?

Somos una expresión kirchnerista que se nutre de tradiciones múltiples. Nuevo Encuentro no es refractario del peronismo, radicalismo ni expresiones vinculadas a la izquierda nacional o a la democracia cristiana. Todo eso ha constituido una identidad. Si tenés que preguntar a un compañero de nuestro espacio qué es lo más probable que le nazca es “kirchnerista”. Es la síntesis que la historia supo construir para definirnos identitariamente.

Hoy somos una expresión que le da cuerpo a este Frente de Todos, que no solo es kirchnerismo. Hoy en el Frente de Todos el kirchenrismo es una expresión, probablemente mayoritaria, de un espacio donde convergen otras identidades.

Me parece que la construcción fue muy inteligente para dar voz y ser instrumento electoral a un sector social que quería concluir con una experiencia como la del macrismo. Hay que ver ahora si somos lo suficientemente hábiles para que esa arquitectura política y electoral no se agote y sepa consolidarse como una representación de sectores sociales diversos. Que logre tener la suficiente habilidad para llegar a los procesos electorales. Y transitar en unidad una diversidad que contiene, que para mí está buenísima.

Lucas Ghi, en la entrevista con El Cronista. Foto: Cristian Scotellaro

¿Habló con Alberto? ¿Cómo lo ve?

Sí, hablé con Alberto, estoy muy entusiasmado. Formó un equipo que me gusta mucho en términos de nombres propios. Ha recogido las expectativas que teníamos algunos intendentes, es gratificante. Lo veo con una hoja de ruta muy clara, me transmite previsibilidad. Lograr equilibrio fiscal pero no a costa de los que más necesitan del Estado. Se busca salir de la lógica de que equilibrio es sinónimo de ajuste.

¿Cómo ve el rol de Cristina?

Es muy interesante cómo ella logró poner su capacidad de liderazgo y predicamento a la construcción de un frente que pudiese ganarle al macrismo. Entendió que la contradicción del campo popular no era kirchnerismo sí o no, era macrismo sí o no. Y entendió que Alberto podía ser el vértice de un espacio que inexorablemente tenía que articular con otros actores que el kirchnerismo tenía más dificultades para hacer. Y decidió configurar un escenario en el que la centralidad estuviera en Alberto, pero que ella pudiera aportar su enorme capital político.

Del otro lado también hay un frente político. Esta construcción en dos frentes consolidados, ¿es buena para la democracia argentina?

Sí, está bien, ayuda a ordenar las representaciones. Hoy está en disputa en ese frente opositor el liderazgo, aunque es muy prematuro. En términos de ordenamiento del sistema de partidos me parece que está bueno: una expresión más vinculada a la centroderecha y otra a la centroizquierda. En donde todos respetamos las reglas de juego entendiendo que la democracia es el espacio y límite de nuestras acciones.

¿Cómo sigue el soterramiento del Sarmiento?

Una de las cosas que hablé con Mario (Meoni, ministro de Transporte) tiene que ver con eso, porque acá está el obrador. Me dijo que se está trabajando en una solución con CABA, que se haría cargo de la parte Liniers-Caballito. Lo más complejo no sería lo técnico sino la ingeniería financiera. No habría posibilidad de financiamiento privado para eso, habría que hacerlo con apalancamiento público.