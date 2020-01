Cantidad de muertos por el nuevo virus en China se eleva de 9 a 17

La cifra de muertos por el nuevo coronavirus detectado a inicios de 2020 en una provincia china que produce síntomas parecidos a la neumonía aumentó a 17, y también subió la cantidad de casos confirmados de personas contagiadas, reportó hoy la televisión estatal en China tras citar al gobierno provincial.

La provincia de Hubei, en cuya capital Wuhan se detectó por primera vez el nuevo coronavirus, confirmó 444 casos de esta enfermedad. Esta madrugada reportaban nueve muertos por el virus en esa provincia.

Qué dice la OMS

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, señaló que la principal "preocupación" con este virus es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde viven un gran número de personas, lo que aumentaría su expansión más rápidamente.

Los expertos de la OMS se reunirán este miércoles para decidir la respuesta "de forma independiente y con bases cientificas". "Queremos gestionarlo con serenidad, perspectiva y contexto adecuado. Balancear esto no es fácil, pero por eso se establecen antes unos criterios. No vamos a improvisar o usar la intuición, sino que se va a hacer de la forma más rigurosa posible", insistió Neira.

Bloomberg - sede de la OMS en Ginebra

"La preocupación es que el virus se contagie de persona a persona. En países donde hay una gran concentración humana y la transmisión puede ser más importante. Nos preocupa qué capacidad letal tiene ese virus, cuánta mortalidad podría causar y su modo de transmisión. Hay virus que se extienden fácilmente, pero no causan mortalidad. Hay mucho que investigar", citó EuropaPress a Neira.

Sobre las medidas que se van a tomar desde el organismo sanitario internacional, dijo que "todo va a depender de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión". "Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo", aseguró.

Wuhan suspende actividades

A partir de hoy la capital de la provincia china de Hubei, Wuhan, suspende todas las operaciones relacionadas con la vida silvestre terrestre en la ciudad a para enfrentar la epidemia de neumonía, indicó Xinhua.

Wuhan ha pedido una campaña fortalecida contra los actos ilegales de cacería furtiva, cría, transporte y venta de vida silvestre y productos relacionados en la ciudad, de acuerdo con el buró municipal de jardinería y silvicultura. La ciudad ha suspendido también la expedición de permisos administrativos relacionados con vida silvestre, y solicitó a instituciones e individuos que han obtenido esos permisos que suspendan operaciones. Instituciones públicas pertinentes, como el zoológico local, un parque forestal local y un parque de aves, han sido cerradas al público. Las actividades relacionadas también fueron suspendidas.