YPF cierra hoy una colocación de deuda con la que busca hasta u$s 150 millones

YPF cierra esta tarde la colocación de obligaciones negociables (ON) en el mercado local con las que buscará el equivalente en pesos a u$s 50 millones, en el marco del plan financiero de la compañía para este año. La emisión se puede ampliar hasta u$s 150 millones.

Se trata de tres instrumentos de deuda. Habrá dos series en pesos a 12 y 18 meses, respectivamente, que ajustarán a tasa Badlar mas un margen.

"Entendemos que la emisión de YPF será atractiva para los inversores en el rango de margen entre 500/550 para la más corta, y de entre 600/650 puntos para la más larga, considerando como referencia al mercado secundario", afirmó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El reporte recomendó particularmente la ON a 12 meses. "Puede ser una oportunidad atractiva para diversificar una posición en pesos por fuera del riesgo soberano/provincial", consideró PPI.

La tercera serie de obligaciones negociables será dollar-linked, es decir que seguirá la variación del tipo de cambio oficial. La tasa será fija y el plazo, 12 meses.

Sobre esta última opción, PPI alertó: "En referencia a la alternativa de dollar Linked, dada la coyuntura macroeconómica, entendemos que el inversor no se encontraría cubierto en su integridad frente a los riesgos que presenta la estructura del activo".

Al mismo tiempo, YPF reabre el título Clase XLVI, con vencimiento el 4 de marzo de 2021, por un monto equivalente de hasta u$s 50 millones, que podría ampliarse a u$s 100 millones. La emisión original de este instrumento, por $ 1350 millones, se había hecho en marzo de 2016, a una tasa de Badlar + 6%.

Emisiones corporativas

En las últimas semanas, el mercado parece haberse reabierto para los jugadores locales corporativos. La semana pasada, Santander emitió $ 3770 millones a 6 meses, con un margen de corte de 345 puntos.

"Anteriormente, en diciembre, Arcor había tanteado el mercado, con un plazo similar donde se había posicionado con 424 puntos sobre Badlar. Por el caso particular de YPF, licitó la clase II y III a principios de diciembre con tasas de corte sobre Badlar de 3,75% y 6% para plazos de 6 y 12 meses, respectivamente", recordó PPI.