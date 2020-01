YPF sale a financiarse al mercado de capitales en busca de u$s 150 millones

En busca de financiamiento, YPF licitará este miércoles tres series de obligaciones negociables (ON) por las que espera obtener entre u$s 50 millones y u$s 150 millones para invertir en infraestructura, inmuebles y bienes de capital.

Los títulos Clase V y Clase VI serán denominados y pagaderos en pesos y se calcularán al tipo de cambio oficial inicial ($ 60,0346). El retorno se definirá a partir de la tasa de referencia (la tasa de las Leliq) más un margen que se definirá en la licitación.

En tanto, las ON de Clase VII se denominarán en dólares, pero se pagarán en pesos a la cotización aplicable a la fecha correspondiente, con una tasa de interés fija que se informará con los resultados de adjudicación.

Las ON de Clase V y las de Clase VII tendrán un vencimiento a 12 meses, mientras que para la otra serie el plazo será de 18 meses.

En las tres líneas de títulos el pago de intereses será trimestral. El monto mínimo para suscribir será de $ 1000 para los títulos en pesos, en tanto que para los de Clase VII se requerirán u$s 300 para ingresar.

El tipo de cambio inicial será de $ 60,0346, definido a partir del promedio simple de los valores del dólar mayorista de los tres días hábiles previos al día del cierre del período de subasta. Es decir, el promedio del tipo de cambio mayorista del viernes, del lunes y del martes, dado que la licitación es este miércoles.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable al que se pesificará el pago de los títulos de la Clase VII se definirá al igual que el valor del dólar inicial, sólo que la fecha de la cual se promediarán los tres cierres de tipo de cambio mayorista anteriores será el segundo día hábil anterior a una fecha de pago de intereses.

Por ejemplo, si el pago de intereses tocara un viernes, se tomará el miércoles como fecha de cálculo y el valor del dólar estará determinado por el promedio de los tipos de cambio mayorista del viernes anterior, del lunes y del martes.